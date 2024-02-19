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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

رمضان 2024.. شاهد البوستر التشويقي لمسلسل مليحة

مسلسل مليحة
مسلسل مليحة

كشف الفنان دياب عن طرح بوسترات مسلسله الجديد "مليحة"، والذي يناقش القضية الفلسطينية، والمقرر عرضه خلال الماراثون الرمضاني المقبل2024.

 

أطلقت الشركة المنتجة بوستر مجمع لأبطال العمل، ظهر خلاله دياب، وميرفت أمين، أمير المصري، على الطيب، وبوستر أخر تصدر من خلاله دياب فقط .

مسلسل مليحة

أحداث مسلسل مليحة

تدور أحداث المسلسل حول فتاة فلسطينية تدعى مليحة اكانت تعيش في ليبيا بعد أن تركت فلسطين مع جديها بعد أحداث الانتفاضة عام 2000، وذلك بسبب تدمير الاحتلال الإسرائيلي لمنزلهم.

 

تتعرف مليحة على الضابط الشاب أدهم على الحدود المصرية الليبية وهم يحاولون الرجوع إلى قطاع غزة ولكنهم يفقدون أوراقهم الثبوتية بعد وفاة والدها، وتنشأ بين مليحة وأدهم مشاعر ولكن هي وأهلها متمسكين برجوعهم إلى قطاع غزة، فهل سيرتبط أدهم ومليحة؟ هل ستبقى في مصر؟ وهل سيكون مستقبلها سعيدًا بعد الماضي. الحزين؟

 

أبطال مسلسل مليحة

مسلسل مليحة بطولة دياب، وميرفت أمين، وسيرين خاص، وأمير المصري تأليف رشا عزت الجزار إخراج عمرو عرفة إنتاج شركة DS+، وقد طرحت الصفحة الرسمية لشركة «+DS»، المنتجة لمسلسل «ملحية»، البوستر الدعائي للمسلسل، اذي يناقش القضية الفلسطينية، من خلال تسليط الضوء على ما يحدث داخل الأراضي المحتلة.

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