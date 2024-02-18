عاجل
بالساعة والدقيقة.. مواعيد القطارات المكيفة والروسية العادية "القاهرة - أسوان"
الأحد 18 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

رمضان 2024.. حسن الرداد يطلق البرومو التشويقي لمسلسل "محارب"

حسن الرداد
حسن الرداد

أطلق النجم حسن الرداد، البرومو الدعائي لمسلسله " محارب"، والمقرر طرحه فى السباق الرمضاني المقبل 2024، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الفيديوهات والصور "انستجرام".

ونشر حسن الرداد البرومو الدعائي معلقا،
: مسلسل محارب، رمضان 2024 على قنوات المتحدة، تأليف محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل، إنتاج : احمد السبكي".

أبطال مسلسل محارب


ويشارك في بطولة مسلسل محارب عدد كبير من الفنانين، أبرزهم حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي، نرمين الفقي، منة فضالي، تامر عبدالمنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عناني، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمري، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثي محمود عمرو محمود ياسين، والعمل من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج أحمد السبكي.

txt

رمضان 2024.. الإثارة والتشويق تسيطر على البرومو الأول لمسلسل "بيت الرفاعى"

مواد متعلقة

رمضان 2024.. الإثارة والتشويق تسيطر على البرومو الأول لمسلسل "بيت الرفاعى"

هبوط إيرادات فيلم شماريخ فى آخر ليلة عرض

فيلم عصابة عظيمة.. حصيلة إيراداته بالسينمات أمس

نوال عبد الشافي تطلق أغنية "أنا بلا فخر"من فيلم عادل مش عادل

شاهد.. بهاء سلطان يتخطى المليون مشاهدة بأغنية "مارتحناش"

علي الحجار يُشعل أولى حفلات"100 سنة غنا" بالأوبرا وسط هتافات جماهيرية.. تفاصيل

شاهد.. غادة رجب تطلق أغنيتها الجديدة "هو ليه"

طرح البوستر التشويقي الأول لمسلسل "إمبراطورية ميم" بطولة خالد النبوي
الجريدة الورقية