نشرة التوك شو.. بشرى من الحكومة بشأن الأسعار و سر نشر وثائق حرب أكتوبر

تحرص “بوابة الوفد الإلكترونية" على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة الوزراء، إن البنك المركزي سيعمل على توفير المكون الدولارى، المطلوب لإتاحة الاحتياجات من السلع الأساسية والغذائية، وخاصة زيت الطعام، ولبن البودرة، وغير ذلك من السلع.

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بشأن الأسعار.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ المواطنين قبل رمضان "فيديو"



كشف إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان والسجائر، إن السوق يعاني نقصا في السجائر، وهناك أسعار مبالغ فيها بالأسواق، مضيفا أن الاحتكار سبب قوي لهذه الأزمة.

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قال كاظم أبوخلف، المتحدث باسم الأونروا، إن قرار وقف التمويل متعجل واتخذ بسبب ادعاءات إسرائيلية لم يثبت صحتها بعد.

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الأونروا: المشهد في غزة قاتل وخدماتنا قد تتوقف خلال أبريل (فيديو)



أعلن الإعلام الإسرائيلي عن انقطاع التيار الكهربائي عن 120 ألف إسرائيلي، وفقا لما ذكرته فضائية “ القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

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انقطاع التيار الكهربائي عن 120 ألف إسرائيلي



أكد محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، أن الموقف المصري من القضية الفلسطينية قائمًا على مجموعة من المبادئ .

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باحث: موقف مصر تجاه غزة قائم على مبادئ



قالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن السوق السوداء غير مشروعة، وهي علامة مدمرة للأداء الاقتصادي، مشيرة إلى أن السوق السوداء لا توجد في أي دولة متقدمة، وإذا وجدت فمن الضروري القضاء عليها.

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اقتصادي: السوق السوداء علامة مدمرة للأداء الاقتصادي



طالب الإعلامي نشأت الديهي، الشعب المصري بمزيد من الصبر، في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، معقبًا: "الناس تعبانة، والدولة فوق دماغها بلاوي، الحالة المزاجية العامة تجاه الأسواق ليست جيدة، الدولة المصري في ظرف استثنائي والشيلة ثقيلة بالفعل، وهناك حاجة للتكاتف.

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عقبالك.. نشأت الديهي يرد على إعلامي إخواني قدر ثروته بمليوني دولار (فيديو)



كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة الوزراء، إن الحكومة تستعد لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء في موعد أقصاه يوم 22 فبراير المقبل.

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الحكومة تكشف عن تيسيرات للتصالح بمخالفات البناء وموعد اللائحة التنفيذية للقانون (فيديو)



قال اللواء طيار الدكتور هشام الحلبي مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن المعرفة عن طريق الوثائق هي أقوى معرفة خاصة للأجيال القادمة في مواجهة بعض الأقلام غير المسئولة لاسيما من قبل إسرائيل.

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خبير عسكري يكشف سر نشر وثائق عن حرب أكتوبر بهذا التوقيت (فيديو)



قال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار مواد البناء مرت بحالة من الارتباك خلال شهري ديسمبر ويناير الماضيين، نتيجة لتضارب أسعار الدولار في السوق.

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شعبة مواد البناء تزف بشرى عن انخفاض الأسعار وموعده (فيديو)

