بشأن الأسعار.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ المواطنين قبل رمضان "فيديو"

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة الوزراء، إن البنك المركزي سيعمل على توفير المكون الدولارى، المطلوب لإتاحة الاحتياجات من السلع الأساسية والغذائية، وخاصة زيت الطعام، ولبن البودرة، وغير ذلك من السلع.

رئيس الحكومة وجه بسرعة الإفراج عن بعض السلع الموجودة بالموانئ



وأضاف متحدث الحكومة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الأحد: "رئيس الوزراء وجه بسرعة الإفراج عن بعض السلع الموجودة بالموانئ على مستوى الجمهورية، وتوفير المكون الدولارى لها، علاوة على توفير مدخلات الإنتاج الخاصة بعدد من عمليات التصنيع المحلي، وخاصة للمنتجات والسلع الغذائية، دعماً لقطاع الصناعة، وتوفيرا لتلك المنتجات والسلع".

وتابع متحدث الحكومة: "معارض أهلاً رمضان ومنافذ مبادرة كلنا واحد ستشهد خصومات من 15 لـ30% على المنتجات الاستراتيجية والسلع"، مؤكدا أن كل التوجيهات التي صدرت اليوم وسابقا سيتم تنفيذها قبل حلول شهر رمضان المبارك.

أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تعقد عدة اجتماعات لبحث تأمين المخزون الاستراتيجي للسلع في شهر رمضان.

وقال الحمصاني خلال تصريحاته ببرنامج "الخلاصة"، عبر قناة “المحور”، اليوم السبت، إن آخر تلك الاجتماعات كان يوم الخميس الماضي، حيث حضر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماعا مع الرؤساء المعنيين بمراقبة ضبط أسعار السلع في الأسواق.



وتابع أن: «الاجتماع ضمّ ممثلي القطاع الخاص من اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية، وخلال الاجتماع تم استعراض جهود ضبط أسعار السلع التابعة للاستراتيجية التي سبق الإعلان عنها من قبل مجلس الوزراء».



وواصل الحمصاني أن «استعدادا لشهر رمضان، أكد دولة رئيس الوزراء خلال الاجتماع على أهمية توفير السلع المختلفة والحفاظ على التوازن في الأسعار خلال شهر رمضان، كما تم استعراض جهود إقامة أهلا رمضان والمعارض المرتبطة بمعارض كلنا واحد».