عقبالك.. نشأت الديهي يرد على إعلامي إخواني قدر ثروته بمليوني دولار (فيديو)

طالب الإعلامي نشأت الديهي، الشعب المصري بمزيد من الصبر، في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، معقبًا: "الناس تعبانة، والدولة فوق دماغها بلاوي، الحالة المزاجية العامة تجاه الأسواق ليست جيدة، الدولة المصري في ظرف استثنائي والشيلة ثقيلة بالفعل، وهناك حاجة للتكاتف.

وأضاف نشأت الديهي، خلال برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء اليوم الأحد،إن الإخواني جمال سلطان صرح أن ثروته - نشأت الديهي- 2 مليون دولار، معقبًا: "المفروض انفي الخبر ده، بس هقولك عقبالك ياسيدي،... بس الراجل اللي نقلك الخبر ده حمار ، وانت أحمر منه، ..حسبي الله ونعم الوكيل".

الأسعار تزيد بشكل غير مبرر

وأشار نشأت الديهي إلى أن شهر رمضان المقبل يأتي في ظل ظروف صعبة، معقبًا: "كل يوم الأسعار بتزيد بشكل غير مبرر، كل شيء يزيد بشكل بشع".

وأوكد نشأت الديهي أن بعض التجار أظهروا في هذه الأزمة نوع من سوء الأخلاق، معقبًا:" ربنا يفقر من يستغل هذه الأزمة ، زجاجة الزيت وكيلو السكر أصبحوا لهم قيمة".



ولفت إلى أن الدولة لديها مخزون من السلع يكفي لعدة شهور، ولكن آلية التوزيع وتوصيل هذه السلع للمستحقين هو المشكلة، متابعًا: "في مشكلة في إدارة الأسواق، كبار الحيتان الذين يتحكمون في الذهب والدولار يحالون لي ذراع الدولة، ولكنهم لن ينجحوا".