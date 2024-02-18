اقتصادي: السوق السوداء علامة مدمرة للأداء الاقتصادي

قالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن السوق السوداء غير مشروعة، وهي علامة مدمرة للأداء الاقتصادي، مشيرة إلى أن السوق السوداء لا توجد في أي دولة متقدمة، وإذا وجدت فمن الضروري القضاء عليها.

وأضافت "الحماقي"، خلال حوارها مع الإعلامي راشد الفزاري، ببرنامج "نبض الحدث"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن الدولة المصرية منتظرة حدوث تدفقات دولارية من عدة جهات، سواء من صندوق النقد الدولي أو من شركاء التنمية، مشيرة إلى أن تعويم الجنيه لا يجب أن يكون بشكل مطلق، ولكن من الضروري أن يكون تعويم مدار.

وأوضحت أن القضاء على السوق السوداء يكون من خلال ضخ الدولارات في السوق لكي يحدث توازنا ما بين السوق السوداء والسوق الرسمي، وبالتالي سيتدفق الدولار بشكل طبيعي، مشيرة إلى أن العرض والطلب على الدولار ليس حقيقيًا.