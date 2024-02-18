شعبة الدخان تكشف سبب ارتفاع السجائر

كشف إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان والسجائر، إن السوق يعاني نقصا في السجائر، وهناك أسعار مبالغ فيها بالأسواق، مضيفا أن الاحتكار سبب قوي لهذه الأزمة.

وأضاف إمبابي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج حضرة المواطن، المذاع على فضائية الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن هناك أزمة حقيقية في تصنيع السجائر في كل ربوع مصر.

سعر علبة سجائر ميريت وصل إلى 100 جنيه

وتابع رئيس شعبة الدخان والسجائر:"ماينفعش أسيب حد يتحكم في سوق السجائر، وعلى الدولة إتاحة رخصة لتصنيع السجائر، وسعر علبة سجائر ميريت وصل إلى 100 جنيه".

وكانت شركة فيليب موريس مصر أعلنت رفع أسعار السجائر، لجميع منتجاتها من التبغ المٌسخن "HEETS" و"TEREA"، والسجائر التقليدية من العلامات التجارية "Merit وMarlboro وL&M" بكافة أنواعها.

أسعار السجائر بعد زيادة الأسعار

وأكدت الشركة لجميع المدخنين ومستخدمي النيكوتين البالغين أن الأسعار الجديدة لسجائر معلنة بشفافية على عبوات المنتجات من خلال رابط الاستجابة السريع «QR code» الذي تم وضعه على عبوات السجائر التقليدية ولفائف التبغ المسخن منذ عام 2022، داعية تجار التجزئة والموزعين إلى الالتزام بالأسعار المعلنة.

وقال نفزات كرمان، المدير العام لفيليب موريس مصر والمشرق، إن «الشركة مستمرة في العمل الجاد لتلبية احتياجات المدخنين ومستخدمي النيكوتين البالغين في الأسواق المصرية ودعم التحول نحو مستقبل خالٍ من الدخان، بما يتماشى مع الاستراتيجية الطموحة التي وضعتها الشركة».

أسعار السجائر بعد الزيادة:



أسعار السجائر

• السعر الرسمي لعبوة ميريت «Merit» بأنواعها 85 جنيها.

• السعر الرسمي لعبوة مارلبورو «Marlboro» بأنواعها 79 جنيها.

• السعر الرسمي لعبوة مارلبورو كرافتد «Marlboro Crafted» بأنواعها 69 جنيها.

• السعر الرسمي لعبوة إل آند إم «L&M» بأنواعها 59 جنيها للعبوة.

• السعر الرسمي لعبوة التبغ المُسخن «HEETS Selections» بأنواعها 64 جنيها للعبوة.

• السعر الرسمي لعبوة التبغ المُسخن «HEETS Dimensions» بأنواعها 64 جنيهًا للعبوة.

• السعر الرسمي لعبوة التبغ المُسخن «TEREA» بأنواعها 64 جنيها للعبوة.