خبير عسكري يكشف سر نشر وثائق عن حرب أكتوبر بهذا التوقيت (فيديو)

قال اللواء طيار الدكتور هشام الحلبي مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن المعرفة عن طريق الوثائق هي أقوى معرفة خاصة للأجيال القادمة في مواجهة بعض الأقلام غير المسئولة لاسيما من قبل إسرائيل.

الاعتماد على الوثائق في البحث العلمي يعطي له قيمة كبيرة

وأضاف هشام الحلبي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على فضائية etc، مساء اليوم أن نشر وثائق عن حرب أكتوبر له أهمية كبيرة جدا للباحثين والمحللين والاعتماد على الوثائق في البحث العلمي يعطي له قيمة كبيرة.

وتابع: "لهذه الوثائق ميزة أنها شاملة لما قبل حرب أكتوبر والتخطيط وإدارة الحرب وفض الاشتباك والإعلام العسكري ومذكرات القادة وهي رسالة للداخل لما شهدته من تحديات والتغلب عليها.

وأكد اللواء طيار الدكتور هشام الحلبي مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أن هذه الوثائق كذلك رسالة ردع للخارج لأن بعض الدول تغتر بقوتها وتنسى ماحدث في حرب أكتوبر.