الأونروا: المشهد في غزة قاتل وخدماتنا قد تتوقف خلال أبريل (فيديو)

قال كاظم أبوخلف، المتحدث باسم الأونروا، إن قرار وقف التمويل متعجل واتخذ بسبب ادعاءات إسرائيلية لم يثبت صحتها بعد.

وأضاف المتحدث باسم الأونروا خلال مداخلة على فضائية القاهرة الإخبارية، مساء اليوم الأحد أن المشهد في قطاع غزة قاتل، لافتًا إلى أن بعض الدول قدمت إسهامات للوكالة، لكن القسط الأكبر توقف، وإذا استمر وقف تمويل الوكالة سيكون من الصعوبة تقديم خدماتنا خلال أبريل المقبل.

ولفت إلى أن الوكالة تستطيع التعامل مع 200 شاحنة من المساعدات في اليوم الواحد، لكن ما يدخل 89 شاحنة، وهناك تعقيدات عسكرية من جانب إسرائيل في غزة وخصوصا خان يونس.

160 عاملًا من الوكالة سقطوا في العدوان الإسرائيلي

وأشار المتحدث باسم الأونروا إلى أن هناك عمليات نزوح مستمرة في مناطق عديدة بقطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل، والبعض ينزح للمرة الثامنة، ويأخذ المخاطرة ويتجه نحو الشمال، بعد الحديث عن عملية عسكرية في رفح.

ولفت إلى أن 160 عاملًا من الوكالة سقطوا في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر.

وأفادت منظمة الأمم المتحدة، أن القوات الإسرائيلية أضرمت النار في مقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في غزة خلال العمليات التي جرت في الفترة من 7 إلى 10 فبرايرالجاري.

وفي بيان رسمي صادر عن الأمم المتحدة، جاء فيه: "في الفترة من 7 إلى 10 فبراير، أفادت التقارير أن قوات جيش الدفاع الإسرائيلي قامت بعمليات عسكرية داخل المقر الرئيسي للأونروا في غزة، والمكتب الإقليمي في غزة. وتم الإبلاغ عن وقوع أضرار جسيمة في المباني، حيث تم حرق غالبيتها".

وأضافت المنظمة أنه خلال الفترة ذاتها، وقعت عمليات وأضرار مماثلة في مدرسة ومركز للمعاقين بصريا.

ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر الماضي.