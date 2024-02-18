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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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باحث: موقف مصر تجاه غزة قائم على مبادئ

غزة
غزة

أكد محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، أن الموقف المصري من القضية الفلسطينية قائمًا على مجموعة من المبادئ .

 

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حرب غزة.. القصف مستمر في شرق رفح وخان يونس

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وضع رفح تحت التدابير السابقة.. تحليل لحكم العدل الدولية بشأن عمليات إسرائيل جنوب غزة

وقال “ فوزي”، خلال تصريحاتها عبر فضائية “ اكسترا نيوز”، اليوم الأحد، إن من ضمن مبادئ مصر  الحقوق الأصيلة للشعب الفلسطيني.

 

 

وأشار إلى أن مصر تعاملت مع الحرب في غزة من منطلق كونها أحد أدوات الإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني، قبل أن تمثل بعض الممارسات الإسرائيلية تهديدًا للأمن القومي المصري.

 

وواصل فوزي أن  مصر تعاملت مع الحرب في غزة من منطلق أن التصرفات الإسرائيلية تمثل انتهاكًا لحقوق الشعب الفلسطيني.

وأكما أنه على المستوى الإنساني فالأرقام تتحدث عن نفسها.

وأوضح فوزي  أن مصر هي الأكثر تفاعلًا مع هذا الملف ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة قدمت ما بين 75 إلى 80% من حجم المساعدات الإنسانية التي دخلت القطاع.

 

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