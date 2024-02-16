وزير الصحة يستقبل ممثلي «جريفولز إيجيبت» لمشتقات البلازما لبحث سبل التعاون مع الوزارة



استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اللواء طبيب مجدي أمين، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «جريفولز إيجيبت» لمشتقات البلازما، والسيد «ريمون جريفولز»، والسيد «توماس داجا» عضوي مجلس إدارة شركة «جريفولز إس.إيه» الإسبانية، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أكد على دعم القيادة السياسية، والذي يعد من أهم ركائز نجاح المشروع القومي لتجميع وتصنيع البلازما، معربا عن تطلعه للتعاون مع «جريفولز» لتحقيق التكامل الذي يخدم المواطن والدولة المصرية .

وأشار «عبدالغفار» إلى تأكيد الوزير على أن التكامل بين وزارة الصحة والسكان و«جريفولز إيجيبت» سيساهم في إيجاد مراكز قومية لتجميع البلازما، بالاستفادة من الفرص القوية المتاحة أمام مصر لتكون أول دولة تحقق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، في قارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، فضلا عن تصدير الفائض، بما يخدم المواطن المصري، والمنطقة العربية بأسرها.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع ناقش دعم «جريفولز إيجيبت» لوزارة الصحة والسكان، فيما يتعلق برفع كفاءة الكوادر البشرية العاملة في مراكز تجميع البلازما، من خلال دورات تدريبية في المعامل، والجودة، والقدرات التشغيلية، والفنية، مؤكدا أن الوزير وجه باستقدام الخبراء المتخصصين في هذا المجال لتدريب القوة البشرية وبناء قدراتهم.

ومن جانبه، أشاد رئيس مجلس إدارة شركة جريفولز إيجيبت، بجودة مراكز تجميع البلازما التابعة للوزارة ومعامل الفحص الخاصة بها، كما أشاد بجودة البلازما المصرية المجمعة والمشتقات المصنعة منها، مثل الألبومين والأجسام المضادة المناعية، وفاكتور 8.

كما أعرب كلا من السيد «ريمون جريفولز»، والسيد «توماس داجا» عن سعادتهما بما حققته مصر في المشروع القومي لتجميع وتصنيع البلازما في فترة زمنية قصيرة، مؤكدين ثقتهما في الانتهاء من جميع مراحل المشروع بدء من مراكز التجميع، ووصولا إلى تصنيع المنتج النهائي، على أرض مصر، وفقا للخطة الزمنية المحددة.

حضر الاجتماع الدكتورة نهاد محمد، مدير عام مراكز خدمات نقل وتجميع البلازما بالمشروع القومي لتجميع البلازما، والدكتورة مروة محسن، نائب مدير عام خدمات نقل الدم لإدارة الجودة ومدير الجودة بالمشروع القومي لتجميع البلازما، والدكتورة فاتن مسعد، نائب مدير عام خدمات نقل الدم ومدير المعمل المركزي لفحص البلازما بالمشروع القومي.