الجيش سيكون في سيناء خلال ساعة.. كامل الوزير يكشف تفاصيل مشروع يُزعج إسرائيل

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن إعادة تشغيل خط الفردان يأتي في إطار تنمية شبه جزيرة سيناء، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ على رفع كفاءته وتطويره خاصة بعد تعرضه للسرقة في 2011 وتدهور الأوضاع الأمنية.

وأشار إلى أن الشعب المصري يلتف حول قيادته السياسية في مواجهة الأزمات والصعوبات، لافتًا إلى أن قرار الرئيس السيسي بإعادة قطار تنمية سيناء وربطه بوطنه مصر خطوة وطنية مهمة.

وقال الوزير، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة صدى البلد، إن إعادة تشغيل خط الفردان جزء من تنمية سيناء وسيزيد من كفاءتها وتجديدها، خاصة بعد أزمة السرقة والأزمة الأمنية في 2011.

وأضاف أن خط الفردان - بئر العبد كان قد توقف في عام 2011 بسبب تدهور الوضع الأمني، منوهًا إلى أنه سيتم إعادة تشغيل الخط مرة أخرى مع الاحتفال في أكتوبر من العام الجاري.

كوبري الفردان

وأوضح وزير النقل أنه منذ عام 2014 يتم العمل على تنمية سيناء في كافة المجالات والاتجاهات بدءًا من إنشاء قناة السويس، وأنه تم التفكير في عام 2001 في إنشاء كوبري بمنطقة الفردان لربط مصر بسيناء وتنمية سيناء وربطها بباقي أنحاء مصر. وذكر أنه قد تم تنفيذ ذلك.

وشدد وزير النقل على أن إعادة تشغيل خط الفردان هو جزء من تنمية سيناء، وقال إنه تم البدء في حفر الأنفاق لربط سيناء بالوادي.

وأشار وزير النقل، إلى أن الرئيس السيسي أمر بإنشاء كوبري جديد فوق قناة السويس الجديدة، مؤكدًا أن “سيناء أرض مصرية ومن حقنا أن نثبت سيادتنا على كل الأراضي، ولا التفات للتقارير الإسرائيلية التي تبدي قلقها من انتشار الجيش في سيناء خلال ساعات أو غيره”.