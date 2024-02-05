وزيرا النقل وقطاع الأعمال يبحثان توطين صناعة الأتوبيسات في مصر

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن الوزارة تسعى لتنفيذ خطة شاملة لتوطين صناعة كافة وسائل النقل ومنها توطين صناعة الأتوبيسات وخاصة التركيز على زيادة نسب المكون المحلى لهذه الصناعة والتأكيد على التطوير الدائم لهذه النسب.

وأضاف الوزير أن السبق للشركات الوطنية العامة المتخصصة لإنتاج كافة أنواع الأتوبيسات (كهرباء -غاز – ديزل) مثل شركة النصر يعد هدفًا أساسيًا تسعى كلا الوزارتين لتحقيقه وذلك تعظيمًا لتلك الصناعة في مصر وتوفيرًا للعملة الصعبة بالإضافة إلى المساهمة في توفير الآلاف من فرص العمل وكذلك لتلبية احتياجات السوق المحلي ثم التوسع في التصدير للخارج لتصبح مصر قاعدة صناعية متخصصة في هذا المجال .

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل والدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال اجتماعًا موسعًا بمقر وزارة النقل بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة لبحث التعاون المشترك في توطين صناعة الأتوبيسات في مصر. حضر اللقاء رؤساء الشركة القابضة للنقل البري والبحري والسوبر جيت واكتا والقابضة للهندسة والنصر للسيارات وجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي ونائب رئيس هيئة تخطيط مشروعات النقل. وأشار الوزير إلي أن الوزارة بها شركات متميزة تعمل في مجال نقل الركاب مثل شركات "شرق الدلتا والصعيد وغرب ووسط" التابعة للقابضة للنقل البحري والبري والاتحاد العربي للنقل (السوبرجيت) واكتا وهذه الشركات تقوم بتنفيذ خطة طموحة للتطوير الشامل لها وتحديث أسطولها عن طريق الاستفادة من خطة التصنيع المحلى لشركات قطاع الأعمال والقطاع الخاص.

وخلال الاجتماع تم استعراض إمكانات التصنيعية الحالية لشركة النصر للسيارات وخطة التطوير الشامل لها حيث تم التأكيد على الدعم الكامل لهذا التعاون الذي ستكون من نتائجه تحقيق انطلاقة ناجحة في مجال توطين صناعة الأتوبيسات في مصر وفقًا لأحدث المواصفات العالمية وبما يساهم في تقديم أعلي مستويات الخدمة لجمهور الركاب كما تم التأكيد على أهمية توطين الصناعات المكملة والمغذية لصناعة الأتوبيسات لتكون صناعة متكاملة مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من استيراتيجية حوافز توطين صناعة السيارات وفقًا لما تم اقراره في اجتماعات المجلس الأعلى لتوطين صناعة السيارات لتضمين مصنعى الحافلات والصناعات المغذية لها وتعديل أسس الحوافز لتلائم هذه الصناعة الواعدة والصاعدة في مصر. وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على عقد لقاءات مكثفة بين المختصين من الجانبين لتفعيل هذه التعاون والتنسيق لجولة ميدانية لوزيري النقل وقطاع الأعمال وشركة النصر للسيارات لتفقد خطوط الإنتاج وامكانيات الشركة بما يساهم في دعم توطين هذه الصناعة.