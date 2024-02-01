المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ينظم ورشة الدعم النفسي بالبحيرة7

نظم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم، بالتعاون مع محافظة البحيرة ،ورشة عمل حول "الدعم النفسي والإرشاد الأسري للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم" بمكتبة مصر العامة بدمنهور، وذلك بحضور الدكتورة فايزة زايد، مدير مديرية التضامن الإجتماعي بالبحيرة، والإخصائية الإجتماعية إسراء حداد، والإخصائية النفسية الدكتورة شيرين عمران، ومن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة محمد سري المنسق الإعلامي للمجلس، ومحمد شوقي ،ومحمد محمود من التنفيذيين بالمجلس، وأدارت الورشة أسماء أبو سريع، منسق عام مبادرة "أسرتي قوتي" بالمجلس، ومشاركة 60 شخص من ذوي الإعاقة وأسرهم.

يأتي ذلك استكمالًا لفعاليات مبادرة "أسرتي قوتي" التي أطلقها المجلس العام الماضي، كما يأتي ذلك في إطار مشروع تنمية الأسرة المصرية.

حيث أشارت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن ورشة "الدعم النفسي والإرشاد الأسري للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم" تأتي في ضوء تنمية قدرات أسر الأشخاص ذوي الإعاقة وزيادة معارفهم وتعزيز مهاراتهم، بالإضافة إلى رفع وعيهم بما يمكنهم من تلبية احتياجاتهم ومواجهة المشكلات التي يتعرضون لها، وتحسين جودة حياتهم.

مؤكدة أن الورشة تعمل على إكساب المشاركين فيها بأساليب التربية الأسرية الإيجابية، ورصد احتياجات أبنائهم من ذوي الإعاقة، وكيفية التعرف على مواهبهم وتعزيزها، وطرق مواجهة التنمر، وأساليب مجابهة الضغوط النفسية، وذلك من أجل خلق بيئة متوازنة تضمن التنشئة السليمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتساهم في بناء أفراد صالحين ينتمون لبلادهم، ويساهمون في دفع عجلة الإقتصاد من خلال عملهم.

كما وجهت المشرف العام على المجلس الشكر والتقدير للدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، على جهودها المتميزة والتنسيق الدائم والتعاون المثمر مع المجلس في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، كما وجهت الشكر لمكتبة مصر العامة بدمنهور على استضافتها لورشة اليوم.

وأوضحت أن المجلس حريص على تحقيق أهدافه من خلال مراعاة اللامركزية في الإنتشار الجغرافي لفعاليات وأحداثه المختلفة التي تأتي في إطار اختصاصاته، وهذا المنظور يتحقق من خلال تنظيم العديد من الأحداث المختلفة خارج نطاق محافظة القاهرة والوصول إلى جميع محافظات الجمهورية الأخرى للتواصل مع الأسر وتوعيتهم وتمكينهم ودعمهم.

وأشارت الدكتورة فايزة زايد، مدير مديرية التضامن الإجتماعي بالبحيرة، أن المحافظة بها مؤسسة للتثقيف الفكري التي تقبل الأشخاص ذوي الإعاقة من سن 8 سنوات وحتى 18 عام عند مستوى ذكاء 25٪، ورسوم هذه المؤسسة لا تتجاوز 1000 جنيه في الشهر شاملة الإعاشة الكاملة لهم، لافته إلى أن هناك 4 مؤسسات للتثقيف الفكري في محافظة البحيرة حتى الآن.

مضيفة أن هناك حضانة الأمل لذوي الاحتياجات الخاصة التي تقبل الأطفال من ذوي الإعاقات المختلفة برسوم لا تجاوز 250 جنيه شهريًا، مشيرة أن هذه الحضانة ينقسم عملها إلى رعاية نهارية وجلسات لذوي الإعاقة.

وأشارت إلي أن هناك لجنة بالمحافظة تختص برصد طلبات الحصول على بطاقةالخدمات المتكاملة ، مكون من عضو عن الصحة والتضامن وإدارة التأهيل، وتقوم هذه اللجنة بحصر وفرز وتحديد مدى أحقية الحصول على بطاقةالخدمات المتكاملة مكون من عضو عن الصحة والتضامن وإدارة التأهيل، وتقوم هذه اللجنة بحصر وفرز وتحديد مدى أحقية الحصول على البطاقة لنحو ٥٠ حالة.

يذكر أن المبادرة القومية "أسرتي قوتي" ستستمر حتى عام 2025، تستهدف المبادرة توعية وتمكين ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم على مستوى محافظات الجمهورية من خلال الفعاليات وورش العمل وندوات التوعية لهذه الأسر، وتعتمد المبادرة على محورين المحور الأول هو تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والعمل على تزويدهم بالمعرفة والمعلومات، بالإضافة إلى توعيتهم بحقوقهم االمنصوص عليها في القانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨، وتعريفهم بإجراءات تلقي الخدمات من كافة الجهات التي تعمل على تقديمها، والمحور الثاني يعتمد على الدعم النفسي والإرشاد الأسري الذي يتم من خلال الإخصائيين النفسيين والإجتماعيين، ولافته أن الأسرة هي أساس هذه المبادرة لأنها البيئة الحاضنة ومحصلة كل التأثيرات في الفرد.