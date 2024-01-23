وزير الصحة يتفقد المعهد الطبي القومي بدمنهور

قام الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ، والدكتورة نهل بلبع نائب محافظ البحيرة ، بتفقد المعهد الطبي القومي بدمنهور، حيث تم المرور علي الأقسام ومتابعة انتظام سير العمل وحالات وأعداد التردد وتم الإطمئنان علي توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والوقوف على الحالة الفنية والإدارية والتزام الطواقم والكوادر الطبية.

ويتكون المعهد الطبي القومي بدمنهور من عدد كبير ومتنوع من الأقسام التخصصية منها: أقسام التعقيم المركزي، الطوارئ، العمليات (أ-ب)، العناية المركزة (أ-ب)، المعامل، بالإضافة إلي أقسام مرضي زراعة الكبد والكلي وجراحة العظام، ومناظير الجهاز الهضمي، وقسم خاص بالكبد والبنكرياس، والمخ والأعصاب.

كما قاما وزير الصحة والسكان ونائب محافظ البحيرة بتفقد مستشفي الصدر، حيث تم الإطلاع علي الهيكل الوظيفي للمستشفي، وطاقتها الاستيعابية وعدد الأسرة، علاوة على متابعة معدلات التردد ونسب الإشغال فى وحدات وأقسام المستشفى، وإمكانيات وقدرات قسم الإستقبال والعناية المركزة وقسم الأشعة.

حيث أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أهمية مستشفى صدر دمنهور، في تقديم الخدمات المتخصصة لأصحاب الأمراض الصدرية والدرن، بالإضافة إلي دورها في رفع الوعي المجتمعي بكيفية الوقاية من الأمراض التي تصيب الصدر.