المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ينظم ورشة تمكين بالبحيرة

نظم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ورشة "تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم" بمكتبة مصر العامة بدمنهور، وذلك بحضور أحمد الهواش، مدير مكتبة مصر العامة ، والدكتورة فايزة زايد، مدير مديرية التضامن الإجتماعي بالبحيرة، والدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، ومن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة محمد سري، المنسق الإعلامي للمجلس، وأحمد حسن ومحمد شوقي من التنفيذيين بالمجلس، وأدارت الورشة أسماء أبو سريع منسق عام مبادرة "أسرتي قوتي" بالمجلس، حيث يأتي ذلك استكمالًا لفعاليات مبادرة "أسرتي قوتي" التي أطلقها المجلس العام الماضي بهدف توعية وتمكين ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم في كافة محافظات الجمهورية.

وأكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن مبادرة "أسرتي قوتي" وفعالياتها على محورين الأول تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والعمل على تزويدهم بالمعرفة والمعلومات والتوعية بحقوقهم التي نص عليها القانون رقم (10) لسنة 2018، وكيفية تلقي الخدمات ذات الأولوية ذات الصلة بهم من كافة الجهات المختلفة، التي تأتي ضمن إختصاصات المجلس كالتواصل مع كافة الجهات المعنية لتذليل العقبات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، والمحور الثاني الدعم النفسي للإرشاد الأسري من خلال الإخصائيين النفسيين إيمانًا بأن الأسرة هي البيئة الحاضنة ومحصلة كل التأثيرات في الفرد.

وأوضحت "المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" في بيان صحفي صادر عن المجلس؛ أن مبادرة "أسرتي قوتي" القومية ستستمر حتى عام 2025، لافته إلى أن المبادرة تستهدف توعية وتمكين ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم على مستوى جميع محافظات الجمهورية من خلال مجموعة من الفعاليات وورش العمل وندوات توعية لهذه الأسر.

ومن جهته أشار أحمد الهواش، مدير مكتبة مصر العامة بدمنهور؛ أن مكتبات مصر العامة بمحافظة البحيرة مطبق بها كود الإتاحة بشكل كبير، لافتًا إلى أن اشتراكات المكتبة بالمجان للأشخاص ذوي الإعاقة، مضيفاً أن المكتبة أتاحت العديد من الدورات التدريبية المجانية للأشخاص ذوي الإعاقة كدورات اللغة الإنجليزية، وكذلك عدد متنوع من الأنشطة الثقافية وأنشطة التمكين كالرسم وغيره، وتعليم لغة الإشارة، وتدريبهم على المشغولات اليدوية، لافتًا إلى أنه يوجد قاعة مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة بالمكتبة.

ومن جانبها أكدت الدكتورة فايزة زايد، مدير مديرية التضامن الإجتماعي بمحافظة البحيرة؛ أن وزارة التضامن لا تدخر جهدًا في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، ومنها إتاحة الدعم المادي "كرامة"، وحيث أتاحت الوزارة لكل أسرة بحد أقصى كارت واحد من الدعم المادي "تكافل"، وثلاثة كروت من الدعم المادي "كرامة"، لافته إلى أن الوزارة قامت برفع قيمة الدعم المادي من 450 إلى 560 جنيه.

وأوضحت مدير مديرية التضامن الإجتماعي بمحافظة البحيرة خلال كلمتها بالورشة؛ أن وزارة التضامن هي الجهة المنوطة بإستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة ممن تم توقيع الكشف الطبي عليهم من قبل وزارة الصحة وصدر لهم تقرير طبي بإستحقاقهم لهذه البطاقة، مشيرة إلى أن الوزارة أعفت أصحاب الإعاقات الشديدة من إجراء القومسيون الطبي بتقديم تقرير طبي معتمد من مستشفى حكومية أو إحدى المستشفيات التابعة للشرطة والقوات المسلحة، وعقب تقديم التقرير الطبي يتم الإكتفاء بإجراء التقييم الوظيفي فقط.

وأشارت إلى أن محافظة البحيرة ، بها 10 مراكز تأهيل، وسيتم إفتتاح اثنين آخرين خلال الفترة المقبلة، لافتة أن برنامج "وعي" يحتوي على 12 محور من ضمنها محور التدريب على كيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة على أن وزارة التضامن تعمل على إنشاء مركز التأهيل الشامل الذي يحتوى على وحدات التدريب على لغة الإشارة وطريقة برايل والتوعية، وهو مازال تحت الإنشاء حتى الآن.

ومن جهة أخرى أشار الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة؛ أن هناك 38 قسم للعلاج الطبيعي بالبحيرة، وسيتم إنشاء مصنع للأجهزة التعويضية بكفر الدوار، لافتًا أنه قام بعمل استثناء للأم الحاضنة لشخص ذوي إعاقة من العاملات في المستشفيات الحكومية من القرار الذي يمنع ندب أي كادر طبي من المستشفيات الحكومية للوحدات الصحية، حتى يكون من حقها العمل بالقرب من محل سكنها.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالبحيرة ، خلال كلمته بالورشة؛ أنه جاري إنشاء مستشفى للعلاج الطبيعي في قرية "نديبة" بمركز دمنهور بمحافظة البحيرة.