توقيع الكشف الطبي على 1400 مواطن بقرية الياس في الفيوم

اختتمت القافلة الطبية المجانية بقرية الياس التابعة لمركز أبشواي بمحافظة الفيوم، أعمالها تحت إشراف إدارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة بالفيوم، والتي استمرت لمدة يومين.

وأوضح المهندس خالد فراج رئيس مركز ومدينة أبشواي، أنه تم تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة للفرق الطبية القائمة على القافلة الطبية بقرية الياس.

يأتي هذا فى إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بضرورة تضافر الجهود وتكثيف التوعية لتحقيق مستهدفات القوافل الطبية المجانية حملة، وذلك في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 للوصول لمجتمع خالي من الأمراض، وتحقيق الأهداف المرجوة للمبادرات الرئاسية "100مليون صحة"، بتكثيف القوافل الطبية المجانية من خلال العيادات الثابتة والمتحركة.

واستمرت القافلة الطبية لمدة يومين بمقر الوحدة الصحية بقرية الياس التابعة للوحدة المحلية بقرية شكشوك، وذلك لتقديم الخدمات الطبية والصحية لأهالي القرية تحت إشراف الطاقم الطبي من الإدارة الصحية بمركز أبشواي، وتهدف القافلة الطبية إلى تكثيف الأنشطة الصحية العلاجية والوقائية لوزارة الصحة والسكان والهيئات التابعة، بجميع المنشآت الصحية بنطاق محافظة الفيوم، وعلى رأسها خدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة، وتفعيل نشاط القوافل الطبية والعيادات الطبية المتنقلة بأماكن تجمعات المواطنين بالميادين الرئيسية بالمحافظة ومراكز الشباب والأندية العامة، وقدمت القافلة خدمات تنظيم الأسرة، ومبادرات الصحة العامة "الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، كالضغط والسكر، والاكتشاف المبكر للأورام"، بالإضافة إلى صرف العلاج اللازم مجاناً.

ندوات للتثقيف الصحي للسيدات خلال القافلة الطبية بالفيوم

خلال القافلة الطبية تم توقيع الكشف الطبي على عدد 1400 مواطن في عدة تخصصات، بالإضافة إلى تحويل عدد من الحالات لإجراء العمليات الجراحية، وتقديم خدمات تنظيم الأسرة لعدد من السيدات، بالإضافة إلي معمل تحاليل دم ومعمل طفيليات وتم تقديم جميع الخدمات بالمجان وذلك بالإضافة إلي خدمات وندوات التثقيف الصحي بحضور سيدات وفتيات القرية والقرى المجاورة لها.

ووجه رئيس مركز ومدينة أبشواي بعمل مذكرة للعرض بالاعطال الموجودة بالوحدات الصحية بدائرة المركز للعمل على تذليل العقبات أمام حلها، لتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وذلك بعد ملاحظة عدم إمكانية عمل حشو أسنان خلال القافلة الطبية المجانية، بسبب عدم جاهزية جهاز الحشو بالوحدة الصحية بقرية الياس.

وأشار رئيس المركز إلى أن القافلة تأتي في إطار جهود محافظة الفيوم لدعم المنظومة الصحية، ورفع الوعى والتثقيف الصحى، حفاظاً علي صحة المواطنين، مثمناً دور وزارة الصحة في تنفيذ تلك القوافل ودعم أي قافلة طبية، لمساعدة وتنمية القرى الأكثر احتياجاً والاهتمام بتقديم الخدمات الطبية المجانية للأماكن المحرومة.