محافظ القليوبية يتفقد منظومة النظافة الجديدة بمدن الخصوص وشبرا الخيمة

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أن المحافظة تسعى جاهدة لحل مشكلة القمامة بمدن المحافظة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين حيث تم الانتهاء من التعاقد مع شركة نهضه مصر للخدمات البيئية الديثة احدى شركات المقاولون العرب وتعد أحد الشركات الكبري العامله في مجال المخلفات الصلبة وذلك لجمع ونقل مخلفات مدينة الخصوص وأحياء شرق وغرب شبرا الخيمة.

مشيرا أن هناك محددات أساسية لابد من مراعاتها بعد بدء العمل بالمنظومة الجديدة بتلك المدن على رأسها التوعيه المجتمعية للمواطنين بضرورة توحيد مواعيد القاء القمامة والعمل بنظام 3 ورديات علي مدار اليوم وانتشار العمال بالشوارع الجانبيه والجمع السكني من أمام المنازل بالسيارات الصغيرة والتروسيكلات وعدم السماح مطلقا بالقاء القمامة بالشوارع الرئيسية.



جاء ذلك خلال الجوله التي قام بها الهجان اليوم الجمعة بمدينتي الخصوص واحياء شرق وغرب شبرا الخيمة لمتابعة أعمال النظافة والاشغالات بعد تسلم شركة نهضة مصر أعمال النظافة بتلك المدن حيث تابع المحافظ منظومة العمل موجها بضرورة تكثيف عدد العمالة والورديات علي مدار اليوم وتفعيل الجمع السكني من أمام المنازل وتوفير ادوات ومستلزمات النظافة للعمال مع توفير وسائل السلامة والصحة المهنية حرصا على سلامتهم ومنع أي تراكمات بالجزر الوسطى والاهتمام بتشجير الشوارع والاهتمام بالانارة العامة ومنع مخالفات سرقه التيار الكهرائي عن طريق اللوحات الاعلانية المخالفه او استخدام الاضاءة المبهرة امام المحلات وغيرها والتنسيق مع المرور للعمل علي السيولة المرورية للسيارات ومنع الاشغالات علي الارصفه الجانبية.

وشملت جولة اليوم المرور بمدينة الخصوص بمحور الخصوص الجديد ثم محور طريق شركات البترول مرورا بكوبري مسطرد و طريق ترعة الاسماعيلية و الشارع الجديد ومحور الفريق العصار كما شملت الجولة أيضا المرور بشارع 135 ثم شارع 15 مايو وشارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة وأختتم المحافظ الجولة بتفقد أعمال النظافه بمحيط مستشفى الناس علي ترعة الاسماعيلية حيث وجه بالاهتمام بنظافة المنطقة بالكامل والعمل علي تجميلها والاهتمام بالانارة والتشجير ومنع وجود أي إشغال بأي بصورة.



وخلال الجولة بشارع 135 وعدد من الشوارع بحي شرق شبرا الخيمة تلاحظ وجود اشغالات وعلى الفور وجه بسرعة رفع تلك الاشغالات مع اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين وقد اسفر ذلك عن تحرير عدد 7 محاضر اشغال طريق.

وشددَّ "الهجان" خلال جولته على ضرورة التأكُد من جاهزية جميع المُعدات التابعة لكل مدينة وحي ومراجعة أعمال الصيانة بشكل دوري للمعدات المُعطلة والجاري إصلاحها، وذلك للإستعداد والجاهزية القصوى لمجابهة أي أزمات قد تحدُث، مع ضرورة رفع تجمعات القمامة من نقاط التجميع من خلال تقليص المدة التي تتم فيها عملية الرفع، حفاظاً على الحالة العامة للنظافة والبيئة، علاوة على رفع الأتربة علي جانبي الطريق بسيارة المكنسة المتواجدة بكل مدينة وحي بشكل مستمر لعدم تراكمها، موجهاً بعمل ورديات مستمرة على مدار اليوم لتحقيق نقلة نوعية في مستوى النظافة ومُضاعفة صناديق القمامة والمرور لتفريغها أولاً بأول بشكل منتظم للحفاظ على صحة المواطنين .



جاءت الجولة بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام والمهندس هيثم الدسوقي رئيس مدينة شبرا الخيمة واللواء أحمد أنور رئيس حي شرق شبرا الخيمة والدكتورة سلوى أبو العينين رئيس مدينة الخصوص وياسر إبراهيم نائب رئيس حي غرب شبرا الخيمة ، ومن شركة نهضة مصر اللواء احمد شريف نائب رئيس مجلس ادارة شركة نهضة مصر والمهندس محمد عبد اللطيف العضو المنتدب للشئون الفنية والتنفيذ والمهندس عز الدين يحي مدير عام فرع القاهرة الكبري وابراهيم كمال رئيس القطاعات التنفيذية ومسؤولي تحسين البيئة والإشغالات بالأحياء