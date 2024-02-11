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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

تعرف على موعد طرح تذاكر حفل أحمد سعد بموسم الرياض

أحمد سعد
أحمد سعد

يستعد الفنان أحمد سعد لإحياء حفله الغنائي يوم ١٦ من الشهر الجاري، وأعلن الحساب الرسمي لمسرح "بنش مارك"، عن إطلاق تذاكر الحفل غداً.

تفاصيل حفل أحمد سعد

دعا أحمد سعد محبيه وجمهوره من كل أنحاء الخليج العربي لحفله يوم الأحد المقبل في المسرح المكشوف بالحي الثقافي "كتارا" بالعاصمة القطرية الدوحة. 

أحمد سعد

علق أحمد سعد، قائلاً: "حبايبي وجمهوري الحبيب اللي مستني اشوفه في قطر، ان شاء الله هكون معاكم يوم 11 فبراير على المسرح الروماني بكتارا، ان شاء الله تكون حفلة جميلة اوي، ونقول: ايه الناس الحلوة دي" وهي من كلمات اغنيته الشهيرة "اليوم الحلو ده" من فيلم "عمهم".

 

من ناحية أخري، الجدير بالذكر أن حفلة المطرب احمد سعد بالدوحة تأتي ضمن جولة حفلات تضم العديد من دول الوطن العربي في الامارات وقطر والكويت، دعما منه للاقتصاد المصري بعد ان قرر التبرع بـ 50 ألف دولار من اجر حفلاته خارج مصر

 

وطُرحت تذاكر حفل الفنانة أصالة نصري، والفنان أحمد سعد، بمهرجان فبراير الكويت، للحجز عبر موقع الكويت أرينا، المقام عليه الحفل. 

 وتتراوح تذاكر حفل أصالة وأحمد سعد، بين الفئات السعرية التالية: (40 دينار كويتي، 60 دينار كويتي، 80 دينار كويتي، 100 دينار كويتي، 120 دينار كويتي، 150 دينار كويتي).

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الجريدة الورقية