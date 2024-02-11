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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

وائل جسار يعلن موعد طرح أحدث أعماله الغنائية بعنوان "كل وعد"

وائل جسار
وائل جسار

أعلن المطرب وائل جسار، عن موعد إطلاق أحدث أعماله الغنائية التي تحمل عنوان "كل وعد"، بعدما نشر البوستر الخاص بالأغنية عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، معلقا: "بعد طول انتظار، غداً (كل وعد) على جميع المنصات YOUTUBE - DEEZER – ANGHAMI".

 

وكان قد طرح وائل جسار البرومو الخاص بالأغنية عبر حسابه.

 

آخر أعمال وائل جسار

وكان قد طرح مؤخرا أغنية بعنوان "ظروفي معنداني" عبر "يوتيوب" التي تعاون فيها مع الشاعر هشام صادق وألحان مدين وتوزيع أحمد عبد السلام وتقول كلمات الأغنية:.

 

في إحساس ماليني

 

وفي خوف ودموع فى عيني

 

مش قادر أداريها

 

ظروف معنداني بتجبرني

 

حبيبي انساك ظروف كتير تاني

وائل جسار
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الجريدة الورقية