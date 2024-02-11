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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

سمية درويش تطلق أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "أذاني" (فيديو)

سمية درويش
سمية درويش

أطلقت الفنانة سمية درويش أحدث أعمالها الغنائية من إنتاج روتانا للصوتيات والمرئيات، والتي تحمل عنوان "أذاني"، من كلمات وائل توفيق وتوزيع وألحان وتوزيع وميكس وماستر محمود صبري وهندسة صوتية ماهر صلاح وجيتار أحمد حسين، ومنتج فني سعيد إمام ومدير إنتاج ماجد سليمان.

تفاصيل أغنية "أذاني"

وتقول كلمات الأغنية: مابقتش عارفة مين أنا ورايحة فين شايلة إيه السنين عني مخباياه
عايشة وبشوف كتير وقاصدة كل خير والمشهد الأخير مصدومة في الحياة
أذاني قلبي وحب قلب أناني خلاني أحبه وبعد حبه رماني
مابقولش مش هعيش لو فيا إيه أنا لما اروح ماجيش واقفل ولا ألف باب ولا ألف باب
أنا اللي أهون عليه ما اشغلش بالي بيه أروح وأعاتبه ليه خسارة فيه العتاب
خسارة فيه العتاب لا داعي منه اللي يكون أوجاعي ده لو حتى
هيبقي خاتم فى صباعي مابقولش مش هعيش أنا لما اروح ماجيش

كشفت سمية درويش في تصريحات صحفية، قائلة: "بذلنا مجهودا كبيرا مع فريق عمل الأغنية، ونتمنى أن يكلل الله مجهودنا بالنجاح"، مبدية سعادتها بالتعاون مع روتانا في أول أغانيها التي تعتبرها مرحلة جديدة في مسيرتها الغنائية، موجهة الشكر لسعيد إمام على دعمه لها خلال تلك الفترة.

سمية درويش
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