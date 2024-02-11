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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

فيلم الإسكندراني.. حصيلة إيراداته بشباك التذاكر أمس

فيلم الإسكندراني
فيلم الإسكندراني

سجل فيلم الإسكندراني، بطولة النجم أحمد العوضي، زينة، عصام السقا، أمس السبت إيرادات بلغت 193 ألف جنيه في شباك تذاكر دور العرض السينمائي .

 

احتفل أبطال وصناع فيلم الإسكندراني منذ أسابيع قليلة، بالعرض الخاص الثاني للعمل في مدينة الإسكندرية وسط حضور عدد كبير من الجمهور.

 

وشهد العرض الخاص الثاني لفيلم الإسكندراني حضور النجم أحمد العوضي، الفنان عصام السقا، المخرج خالد يوسف.

فيلم الإسكندراني 

قصة وأبطال فيلم الإسكندراني 

تدور أحداث الفيلم داخل مدينة الإسكندرية حول بكر ويجسد شخصيته (أحمد العوضى)، الذي يعيش في صراعات مع والده، فيسافر إلى الخارج من أجل تحقيق ذاته، لكن عندما يعود يجد أن تلك الأزمات ما زالت تطارده، وذلك في إطار اجتماعى مشوق لا يخلو من الأكشن.

 

يشارك في بطولة فيلم "الإسكندرانى" عدد من النجوم، وهم: أحمد العوضي، زينة، حسين فهمى، صلاح عبد الله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى، والفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفى، عبد الله أكرم تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب منتج فنى صبرى السماك مونتاج عمرو عاكف، تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف .

فيلم الإسكندراني 

احتفل أبطال صناع فيلم الإسكندراني منذ يومين  بالعرض الخاص في القاهرة، وجاء ضمن الحضور المخرج خالد يوسف، نسرين عكاشة ابنة الراحل أسامة أنور عكاشة، أحمد العوضى، زينة، عصام السقا، محمود حافظ، محمد رضوان، تسنيم مطر، مايا فارس، محمد فاضل وزوجته الفنانة فردوس عبد الحميد، دكتور خالد عبد الجليل رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، عصام كاريكا، سناء يوسف، عمر زهران، الفنانة انجى أباظة، الفنانة ياسمين كساب، حنان مفيد فوزى، نبيلة عبيد، محمود قابيل، المنتج محمد العدل، مجدى فكرى، المخرج مجدى أحمد على.

 

أعلن الفنان أحمد العوضي، عن تعاقده لبطولة فيلم “الإسكندراني” في أول تعاون بينه وبين المخرج خالد يوسف العائد للسينما بعد غياب وأول بطولة مطلقة للعوضي على الشاشة الكبيرة ومن تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

 

 ونشر العوضي، مجموعة من الصور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”أثناء توقيعه على العقد ويقف بجواره المخرج خالد يوسف.

 

وعلق العوضي، علي الصور قائلا: بسم الله توكلنا على الله .. تم التعاقد على فيلم الإسكندراني للمخرج الكبير خالد يوسف.. إن شاء الله فيلم يليق بكل إخواتي.

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