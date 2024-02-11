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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

رمضان 2024.. حالة من الغموض تسيطر على البوستر التشويقي لمسلسل "لحظة غضب"

مسلسل لحظة غضب
مسلسل لحظة غضب

أطلق المخرج عبدالعزيز البوستر التشويقي الأول لمسلسل "لحظة غضب" المقرر طرحه في سباق الدراما الرمضانية 2024، وذلك عبر حسابه على "فيسبوك"، وهو المسلسل الذي يضم في بطولته الفنانة صبا مبارك والفنان محمد شاهين بالإضافة إلى عدد من نجوم الفن.

 

حالة من الإثارة والغموض تسيطر على البوستر التشويقي الأول لمسلسل "لحظة غضب"، حيث بدت الفنانة صبا مبارك بظهرها وهي تحمل في يدها نشابة خشبية، وتدور أحداث المسلسل في 15 حلقة ويعتبر من أعمال منصة "واتش آت" الأصلية.

 

وعبّر الجمهور عن تشوقهم للمسلسل المشارك في سباق الدراما الرمضانية 2024، إذ توالت التعليقات على بوستر المسلسل عبر الحساب الرسمي للفنانة صبا مبارك على "إنستجرام"، وجاء من ضمن التعليقات: "إن شاء الله هيبقي جامد"، "الكوين صبا مبارك"، "متحمسين جدا للمسلسل".

مسلسل لحظة غضب

تفاصيل مسلسل "لحظة غضب"

يعتبر مسلسل "لحظة غضب" التجربة الإخراجية الثانية للمخرج عبدالعزيز النجار بعد تجربته الأولى في مسلسل "حالة خاصة"، الذي حقق نجاحا كبيرا لدى الجمهور خلال فترة عرضه وحصد إشادات نقدية وردود أفعال إيجابية على نطاق واسع، ويجمع المسلسل في بطولته صبا مبارك، محمد شاهين، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن وعلي قاسم.

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