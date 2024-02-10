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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

تامر حبيب: منة شلبي عدوة نفسها ومنى زكي حتة من قلبي (تفاصيل)

تامر حبيب ومنة شلبي
تامر حبيب ومنة شلبي ومنى زكي

وصف السيناريست تامر حبيب علاقته القوية بأصدقائه الفنانين بأنه عيادة نفسية بالنسبة لهم لأنهم يقومون بالتواصل معه والأتصال به ما أن يمروا بأي مشكلة، وتحديداً الفنانة منة شلبي مشيراً: "اختياراتها تدمر حياتها".

تامر حبيب ومنة شلبي

أكد تامر حبيب خلال لقاء مع برنامج "سبوت لايت" من تقديم شيرين سليمان، قائلاً: "عندي العيادة النفسية للفنانات وكلهم بيسمعوا كلامي، وبحس بفخر لما أي حد من أصحابي بيبقى شايل هم ويكلمني دي هدية من ربنا، منى زكي حتة من قلبي وبتسمع الكلام".

تامر حبيب ومنى زكي

تحدث تامر حبيب عن منة شلبي معلقاً: "منة شلبي بتسمع الكلام بس بالخناق لازم أبقى ماسك لها العصاية عدوة نفسها عاطفية أوي وممكن تأذي نفسها، اختياراتها فيها مشكلة، اختيارتها مدمرة حياتها".

تابع تامر حبيب: "لكن على المستوى الفني الموضوع تاني".

تامر حبيب ومنة شلبي

أخر أعمال تامر حبيب

من ناحية أخري، شارك تامر حبيب في مسلسل "بطن الحوت" الذي عرض مؤخرا عبر منصة "شاهد".

وظهر تامر حبيب بشخصية مختلفة وقدم دور تاجر مخدرات من دمياط وتحدث باللهجة الدمياطي وتلقى إشادات على الدور.

 

أبطال مسلسل "بطن الحوت" 

مسلسل "بطن الحوت" بطولة محمد فراج، باسم سمرة، أسماء أبو اليزيد، سماح أنور، عبد العزيز مخيون، يوسف عثمان، حسام الحسيني، بسمة، زينب غريب، حسن أبو الروس، ترنيم هاني، سارو شديد ومن ضمن ضيوف الشرف تامر حبيب، أمينة خليل، وأحمد فهمي.

تامر حبيب
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