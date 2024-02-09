الزراعة توضح فوائد زيت الزيتون

يقلل من أمراض القلب و الجهاز الهضمى

أكد الدكتور شاكر عرفات مدير معهد تكنولوجيا الأغذية أن زيت الزيتون هو زيت ناتج من عصر أو ضغط ثمار الزيتون و له العديد من الإستخدامات فى مجال الطب و الصيدلة و الطبخ و فى صناعة الصابون.

و زيت الزيتون يستهلك بكثره لانه غذاء صحى غنى بالدهون المفيدة و الفيتامينات و استهلاك زيت الزيتون يعمل على خفض الكوليسترول الضار وبالتالى يقلل من حدوث امراض القلب وتصلب الشرايين وكذلك الامراض الناتجة عن زيادة الكوليسترول نتيجة لاحتوائه على حمض الاوليك بنسبة عالية وكذلك نتيجة توازن الاحماض الدهنية المشبعة والغير مشبعة.

و يعتبر زيت الزيتون المحضر من ثمار الزيتون بالعصر على البارد و يطلق عليه "زيت بكر" يعالج الحساسية المتكررة ومشاكل الجهاز الهضمى وملين خفيف، ويعالج تورم الغدد الليمفاوية وتورم المفاصل وآلامها، وقلة الشهية و الجيوب الأنفية المنتفخة ومشاكل الجهاز التنفسى لاسيما الربو وقرح الجلد و الهرش والقلق ومشاكل العدوي ووهن العضلات.

وهو مضاد للبكتريا و الفطريات و الطفيليات و الفيروسات ومفيد في تخفيض السكر في الجسم، وضغط الدم وتقوية جهاز المناعة.

من جانبه أكد الدكتور عاطف عشيبة وكيل المعهد للإرشاد و التدريب أن زيت الزيتون يحتوى على مضادات اكسده طبيعية مثل البولى فينولات والتوكوفيرولات والتى تعمل على حماية الزيت من التأكسد خلال التخزين و كذلك تقوم بربط الشقوق الحره حيث اذا تراكمت فى الجسم تؤدى الى تكوين هيدروبيروكسيدات سامه لها تأثير فى احداث بعض الأمراض و بالتالى تناول زيت الزيتون يمنع تكوين هذه الامراض.

نظم معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية دورة تدريبية فى الفحص الحسي لزيت الزيتون وتعبئة وتخزين زيت الزيتون لصالح العاملات بالجمعية النسائية بمركز الداخلة -الوادي الجديد، تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة و استصلاح الأراضى السيد القصير بتأهيل الكوادر العاملة فى مجال انتاج زيت الزيتون و تقديم الدعم الفنى ونقل الخبرات لتنمية قدراتهم ومهاراتهم ويأتي هذا في إطار دعم الوزارة لمشروعات المرأة .

و يضم البرنامج التدريبى حزمة من المحاور الهامة التى تهدف الى رفع كفاءة المتدريبات من الجمعية النسائية و تنمية مهاراتهم فى مجال انتاج زيت الزيتون بالتعرف على القيمة الغذائية الصحية لزيت الزيتون و أفضل طرق إستخلاص زيت الزيتون و تأثير عملية الترشيح على جودة زيت الزيتون و أيضا التعرف على جودة و درجات زيت الزيتون و تأثير التخزين على جودة زيت الزيتون والتعرف على أفضل الممارسات المتعلقة بتخزين زيت الزيتون و التعرف على العوامل التى تؤدى الى تدهور زيت الزيتون و كذلك تدريب العاملات بالجمعية النسائية على كيفية اجراء الفحص الحسي لزيت الزيتون و التعرف على الصفات الحسية السلبية و الإيجابية.