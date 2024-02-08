ورشة عمل عن مشروع تحسين الزراعة الموجهة للسوق بمديرية الزراعة بسوهاج

عقدت مديرية الزراعة بسوهاج، اليوم الخميس، عقد إجتماعا مع أعضاء البعثة اليابانية وأعضاء فريق المشروع ولفيف من المزارعين بمركز المنشأة، بهدف التعرف على الأنشطة المزمع تنفيذها طبقا لتوجهات المشروع؛ للتعرف من قبل الفريق الياباني علي الزراعات الموجودة والمشكلات التي تواجه المزارعين وإمكانية حلها من خلال وضع البرامج والتدخلات من خلال عمل البرنامج والتسويق لنهج الزراعة من أجل السوق بهدف رفع دخول المزارعين

ومن جانبه أوضح المهندس محمود عبد العال مدير المكتب الفني بمديرية الزراعة بسوهاج، أنه تم الإعداد للمشروع من خلال عدة جلسات بين فريق عمل المشروع والوفد الياباني وتنظيم العديد من الزيارات الميدانية بعدد من مراكز المحافظة "مركز طما – جرجا – أخميم-المنشا " للقاء صغار المزارعين والمهتمين بالزراعة ودراسة السوق وطرق الزراعة المتبعة وإمكانية تحديث نظم الزراعة بما يتماشى مع احتياجات السوق من أجل تعظيم ربحية المزارعين وخلق قنوات تسويقية للمنتجات الزراعية التي يقوم الزراع بإنتاجهاوشملت تلك الزيارات الميدانية زيارة أسواق الجملة بالمحافظة وكذلك الأسواق المحلية، وزيارة بعض الزراعات القائمة في هذا التوقيت من الموسم الزراعي للتعرف علي طرق الزراعة المتبعة وكذلك طرق الحصاد ومعاملات ما بعد الحصاد

ومن جانبه أكد مهندس علاء السيد مدير عام التعاون الزراعي بمديرية الزراعة بسوهاج، أن التعاون بين مديرية الزراعة وخبراء الزراعة اليابانيين يأتى انطلاقا من السياسة الزراعية لمصر الهادفة لتحقيق الرفاهية الاقتصادية للمجتمعات الزراعية والريفية لمختلف المحافظات والفقيرة منها على الأخص للنهوض بالسكان الريفين ، وذلك ضمن الأهداف الاستراتيجية لها ضمن استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030 مستثمراً الدعم الفني في إطار التعاون المشترك مع الدول الأجنبية المختلفة في شتى المجالات الزراعية والريفية لخدمة تلك المجتمعات والتي كان منها مشروع التعاون الفني بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وهيئة التعاون الدولي اليابانية الجايكا .