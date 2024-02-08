قبول تنازل من 51 متعاقد على أراضي بوادي النطرون

ترأس اللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام لمحافظة البحيرة، إجتماع اللجنة التنفيذية لصندوق إستصلاح الأراضي، بحضور المهندس مدحت الشرمة - مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بالمحافظة، والمهندس والسيد حمزة - رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون.

ووافق المجلس على قبول طلبات التنازل المقدمة من 51 من المتعاقدين على مساحات أراضي بوادي النطرون لآخرين، بعد أن أوفوا شروط التنازل المقررة وفق القواعد العامة بسداد كامل الثمن لمساحات التعاقد محل التنازلات المعروضة، وكذا سداد مصروفات التنازل وإثبات الجدية في الزراعة وتوفير مصدر رى دائم لها، وبعد معاينة اللجنة الفنية لصندوق إستصلاح الأراضي الزراعية لتلك الحالات .

كما تم خلال الإجتماع مناقشة عدد من الطلبات المقدمة من مستثمرين بخصوص تغيير النشاط ، حيث تم الموافقة على 3 حالات تغيير إستخدام النشاط والموافقة على اقرار مصروفات إدارية عن كل متر مربع للأراضي المتعاقد عليها لغرض المباني والمشروعات على ان يتم العرض على مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي المختصة .

وأشاد السكرتير العام، بجهود صندوق استصلاح الأراضي بالبحيرة فى تنمية وتحسين الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة وخاصة بمركز ومدينة وادي النطرون، وذلك من خلال تقديم الدعم اللازم للمزارعين لاستصلاح أراضيهم وتحسين إنتاجيتها وجودتها.

يأتي ذلك في إطـار الجهود المبذولة للتيسير على المستثمرين الجادين في إستصلاح وزراعة الأراضي، تشجيعاً للإستثمار والإنتاج الزراعي من المحاصيل والفاكهة والخضر ، لإمداد السوق المحلي منها وتصدير الفائض، بالإضافة إلى توفير فرص العمل المباشرة والغير مباشرة لأبناء المحافظة .