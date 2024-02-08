الكشف على ٩٧١ مواطن خلال قافلة طبية بكوم حماده

نظمت مديرية الصحة بالبحيرة ، برئاسة الدكتور هاني جميعة، من خلال إدارة القوافل الطبية العلاجية بالمديرية ، قافلة طبية مجانية بوحدة خنيزة بكوم حمادة ،وتم خلالها الكشف على ٩٧١ مواطناً مجانا ، من خلال وجود ٩ عيادات طبية .

وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة ( عيادتي الباطنة ٢٤٥ - عيادة الأطفال ٢٤٦ - الجراحة ١٠٧ - النساء ٤٥ - تنظيم الأسرة ٢٨- العظام ١٣٧ - الأسنان ٣٤ - الأنف والأذن ١٢٩ ).

بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة ، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كما تم تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، و صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

يأتي ذلك في إطار الإرتقاء بالخدمات الصحية والعلاجية ، لمواطني محافظة البحيرة ، وخاصة بالمناطق المحرومة من الخدمة الصحية داخل القرى والعزب والنجوع ،لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ، وتقديم الخدمات العلاجية وصرف الأدوية لهم بالمجان .