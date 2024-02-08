الخميس 08 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

الكشف على ٩٧١ مواطن خلال قافلة طبية بكوم حماده

الفحوصات الطبية
الفحوصات الطبية

 

نظمت مديرية الصحة بالبحيرة ، برئاسة الدكتور هاني جميعة، من خلال إدارة القوافل الطبية العلاجية بالمديرية ، قافلة طبية مجانية بوحدة خنيزة بكوم حمادة ،وتم خلالها الكشف على ٩٧١ مواطناً مجانا ، من خلال وجود ٩ عيادات طبية  .

وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة ( عيادتي الباطنة ٢٤٥ - عيادة الأطفال ٢٤٦ - الجراحة ١٠٧ - النساء ٤٥  - تنظيم الأسرة ٢٨- العظام ١٣٧ - الأسنان ٣٤ - الأنف والأذن ١٢٩ ).

بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة ، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كما تم تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، و صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

يأتي ذلك في إطار الإرتقاء بالخدمات الصحية والعلاجية ، لمواطني محافظة البحيرة ، وخاصة بالمناطق المحرومة من الخدمة الصحية داخل القرى والعزب والنجوع ،لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ، وتقديم الخدمات العلاجية وصرف الأدوية لهم بالمجان .

الجريدة الورقية