"التوزيع المتوازن للسكان وتحقيق متطلبات التنمية" ندوة بإعلام الداخلة بالوادي الجديد

نظم مركز إعلام الداخلة بمحافظة الوادي الجديد ندوة تثقيفية تحت عنوان "التوزيع السكاني المتوازن وتحقيق متلطلبات التنمية" ، ضمن فعاليات الحملة الاعلامية التي أطلقها قطاع الاعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات والتي تهدف لتنمية الأسرة المصرية ، تحت شعار " أسرتك ثروتك " تحت إشراف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات الدكتور ضياء رشوان ، وتوجيهات وإشراف رئيس قطاع الاعلام الداخلي الدكتور أحمد يحيى وذلك بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط

أكد محسن محمد سيد، مدير مركز إعلام الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، بأن الندوة التثقيفية التي نظمها المركز تعتبر فرصة هامة للتوعية بأهمية التوزيع السكاني المتوازن كأحد أسس التنمية المستدامة حيث تم تسليط الضوء على أهمية توزيع السكان بشكل يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف محسن بأن المركز يعمل على تعزيز الوعي بضرورة تحقيق التوازن في التوزيع السكاني وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين في جميع المناطق، بهدف تحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع

وأشار محسن بأنه تم خلال الندوة مناقشة أهمية التوجيه الحكومي والاستراتيجي للتوزيع السكاني المتوازن، ودور الجهات المعنية في تحقيق هذا الهدف، بالإضافة إلى استعراض التحديات والفرص المتعلقة بالتوزيع السكاني في المحافظة. وقد شهدت الندوة مشاركة واسعة من قبل المسؤولين والمهتمين والجمهور، وتميزت بتبادل الآراء والتجارب حول كيفية تحقيق التطوير المستدام من خلال التوزيع السكاني المتوازن وتوفير البنية التحتية والخدمات الأساسية لجميع المناطق.

وأوضح محسن إلى أن المركز يعمل جاهداً على تعزيز الوعي المجتمعي والتثقيف حول قضايا التنمية المستدامة وضرورة تحقيق التوازن في التوزيع السكاني، ومن المتوقع أن تتبع هذه الندوة سلسلة من الجلسات التثقيفية والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز التوازن السكاني وتحسين الحياة في المناطق النائية والمهمشة.

وأكد مدير مركز إعلام الداخلة بأن هذه الندوة تهدف إلي أهمية توزيع السكان بشكل متوازن في مختلف المناطق، مع التركيز على الاستدامة وتحقيق التنمية الشاملة. ومن المتوقع أن تشارك في الندوة عدد من الخبراء والمهتمين في مجال التنمية والجغرافيا السكانية لمناقشة سبل تحقيق التوازن السكاني وأثره على التنمية.

وأشار مدير مركز إعلام الداخلة بأن تنظيم هذه الندوة يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التوعية بقضايا التنمية والتنمية المستدامة في محافظة الوادي الجديد. ويعكس اهتمام المركز بتبني المبادرات التي تسهم في بناء مجتمع أكثر استدامة وتنموياً.

وأوضح مدير مركز إعلام الداخلة بأن المركز يسعي إلى تعزيز الحوار بين الجمهور والمتخصصين في مجالات التنمية والسكان، بهدف تبادل الخبرات والآراء حول كيفية تعزيز التوازن السكاني وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.

وأضاف مدير مركز إعلام الداخلة بأن هذه الندوة ساهمت في رفع مستوى الوعي حول قضايا التنمية والتوازن السكاني وتعزيز جهود تحقيق التنمية المستدامة في محافظة الوادي الجديد.

ونوه مدير مركز إعلام الداخلة بأنه قد شارك في الندوة عميد كلية التربية بجامعة الوادي الجديد الدكتور ماهر زنقور ، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط المهندس سلامة علي وحضرها عدد من الأكاديميين وموظفي الأجهزة الإدارية بمركز بلاط وقيادات تنفيذية وشعبية بالمركز وأدار الندوة مسئول البرامج بالمركز محمود عزت

وأكد عميد كلية التربية بجامعة الوادي الجديد الدكتور ماهر زنقور بأنه تم إطلاق الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف الارتقاء بحياة المواطن من خلال تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والنمو الإقتصادي وذلك عن طريق تحسين خصائص السكان وإعادة رسم الخريطة السكانية في مصر من خلال إعادة توزيع السكان مع تحقيق العدالة الاجتماعية والسلام الاجتماعي وتقليل التباينات والفجوات بين المناطق الجغرافية .

وأضاف الدكتور ماهر بأنه تنشأ المشكلة السكانية من زيادة عدد السكان بما لايتناول مع حجم موارد الدولة ، وكذلك تنشأ المشكلة من التوزيع غير المتوازن للسكان بحيث نجد تكدس في بعض المناطق بعينها وأعداد محدودة في مناطق أخرى

وأشار الدكتور ماهر إلى أن التوزيع المتوازن للسكان يحتاج الى تضييق الفجوة في التباينات بين المناطق لتصبح جميعها جاذبة للسكان

ومضى الدكتور ماهر قائلا بأنه ترتبط المشكلة السكانية في مصر بالتوزيع غير المتكافئ للسكان على مساحة الدولة حيث لاتزال محافظة القاهرة تتصدر جميع المحافظات من حيث اجمالي عدد السكان، مؤكدا أنه يجب النظر الى المشكلةالسكانية بأنها مشكلة متعددة الأبعاد وليس إختزالها في الزيادة فقط وإنما في التوزيع المتوازن وفي خصائص السكان كذلك ومن هنا تتشابك ملفات المشكلة السكانية

وأوضح الدكتور ماهر بأن الثقل السكاني لأي دولة يمثل سلاحا ذا حدين فيمكن أن تكون ثروة يمكن استغلالها ، ويمكن أن تكون عبئا يستنزف موارد الدولة

ونوه الدكتور ماهر الى دور وأهمية المجتمعات العمرانية الجديدة في إحداث التوزيع المتكافئ للسكان ، مؤكدا على أهمية تبني خططا أكبر لتحقيق توزيع أفقي للسكان يخفض من حجم الكثافة السكانية

جانب من الندوة

جانب من الندوة

جانب من الندوة

جانب من الندوة

جانب من الندوة