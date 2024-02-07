محافظ الشرقية يلتقي بالمستفيدين من الدورة التدريبية في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بمشروعات التخرج المقدمة من شباب الخريجين ممن أنهوا الدورة التدريبية في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والتي تم تنظيمها بمركز التدريب وتنمية الموارد البشرية التابع للديوان العام بمنحه مقدمه من معهد تكنولوجيا المعلومات ITI التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

جاء ذلك خلال لقائه المتدربين لمناقشتهم في المشروعات المقدمة منهم والتعرف على طرق الاستفادة منها بسوق العمل كونها أقل تكلفة وأكثر آمنا وآمانا وتساعد على تنوع الاقتصاد في ضوء تنفيذ استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة في حضور الدكتورة ناهد مصطفي الخبير الوطني للتخطيط الاستراتيجي وتنمية الموارد البشرية والأستاذ ممدوح الشرقاوي مدير مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية التابع للديوان العام.

وخلال اللقاء تم استعراض المشروعات المقدمة من المتدربين ومنها استخدام التكنولوجيا في انشاء الصوب الزراعية الذكية والتي تساعد في تنظيم درجة الحرارة والرطوبة والري دون تدخل العامل البشري وكذلك انتاج الطاقة الكهربائية المتجددة من الطاقة الشمسية والاستفادة منها في مواقع العمل المختلفة بالإضافة إلى مشروع الزراعة الذكية باستخدام عربة ذكية لجمع وفرز الثمار وتغليفها.

أكد محافظ الشرقية على ضرورة الاستفادة من المشروعات المقدمة وقياس مدى قابليتها للتطبيق والاستفادة منها في دعم الأنشطة الزراعية والتجارية داخل المحافظة للمساهمة في تحسين الإنتاج وتقليل النفقات لافتا إلى أهمية توفير التمويل اللازم لتنفيذ هذه المشروعات وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية (البنوك – جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر) لتعود بالنفع والفائدة علي الجميع.

أعرب المتدربون عن سعادتهم لاستقبال محافظ الشرقية لهم اليوم للتعرف علي المشروعات المقدمة منهم في مجالات العمل المختلفة والاستفادة من مناقشة المحافظ لهم في تطوير مشروعاتهم المقدمة وتعظيم الاستفادة منها مقدمين الشكر لمحافظ الشرقية لحرصه على التنسيق مع جهات التمويل لتنفيذ تلك المشروعات علي أرض الواقع.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد أكد على ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة لتوعيتهم بضرورة استخدام أحدث الأساليب العلمية في زراعة المحاصيل لتحقيق أعلى إنتاجية للفدان ولتحقيق الاكتفاء الذاتي بما يُساهم في زيادة الدخل القومي.

أضاف محافظ الشرقية، أن المحافظة لا تألوا جهداً في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للإرتقاء بقطاع الزراعة والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمامهم لتحسين وزيادة انتاجية المحاصيل الزراعية.

ومن جانبه أشار المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، إلى قيام إدارة المكافحة الحقلية بالمديرية بالتعاون مع معهد بحوث وقاية النبات بتنظيم دورة تدريبية لمطبقي المبيدات في الفترة من 4 إلى 7 فبراير الجاري بحضور الدكتور علي احمد مدير معهد بحوث وقاية النبات، والدكتور حسن نبيل، والدكتور محمد خيري بمعهد بحوث وقاية النبات، والمهندس أحمد العساسي مدير عام إدارة المكافحة الحقلية بمديرية الزراعة، وذلك لتدريب 29 شاب وفتاة من مطبقي المبيدات على الاستخدام الآمن والأمثل للمبيدات وتعريفهم بأهمية برنامج مطبقي المبيدات في الحفاظ على البيئة وصحه الإنسان.

أضاف وكيل وزارة الزراعة أن الهدف من إقامة الدورة التدريبية هو تعريف الشباب والفتيات المشاركين بأنواع المبيدات والتوقيت المناسب للرش باستخدام المبيدات وتعليمهم أساسيات المكافحة المتكاملة للآفات بهدف ضبط منظومة تداول واستخدام المبيدات طبقا لخطة وزارة الزراعة، لافتاً إلى أن اقامة الدورات التدريبية لشباب الخريجين تهدف أيضا إلى خلق فرص عمل لهم في قطاع الزراعة ومساعدتهم في إقامة مشاريع صغيرة خاصة بهم تدر عليهم دخلا وتوفر لهم حياه كريمة .

كما أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة لاستخدام أحدث الاساليب العلمية في زراعه المحاصيل لتحقيق اعلي انتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي بما يُساهم في زياده الدخل القومي.

وأضاف محافظ الشرقية، أن المحافظة تقوم بتقديم كافه أوجه الدعم والمساندة للإرتقاء بقطاع الزراعة والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمامهم لتحسين وزياده انتاجية المحاصيل الزراعية من خلال توفير الأسمدة والبذور الجيدة للمحاصيل الزراعية وكذلك تكثيف نشاط المرشدين الزراعيين لتوعية المزارعين بالطرق الحديثة في الزراعة والري.

وفي هذا الإطار أشار المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزاره الزراعة، إلي قيام إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية بتنظيم ندوة ارشادية لمزارعي محصول القمح بقرية كفور نجم التابعه لرئاسة مركز ومدينه الابراهيمية، في حضور الدكتورة دينا عبد الله بقسم بحوث القمح بمركز البحوث الزراعية، والدكتورة دعاء راغب رئيس قسم بحوث أمراض القمح سابقا، وعدد من المرشدين الزراعيين ومزارعي القمح بالقرية.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة أنه خلال الندوه تم توعية المزارعين بطرق الحصول أعلى إنتاجية للمحصول من خلال الاعتدال فى الرى ووضع السماد الازوتى قبل الرى مباشره كما تم استعراض أهم التوصيات الفنية للنهوض بإنتاجية محصول القمح وكيفيه مقاومه الأمراض والآفات وتم فتح باب المناقشة للرد على استفسارات الحضور.