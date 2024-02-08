أول حالة في إيطاليا.. طفل مصاب بسرطان الحنجرة لا يستطيع التنفس

أعلن الأطباء عن وُلادة طفل يبلغ من العمر سبعة وثلاثين أسبوعًا مصابًا بورم كبير في حلقه ، مما يجعل من المستحيل عليه التنفس ، وتم إخضاعه لعملية ناجحة لإنقاذ حياته عند الولادة، وهي الحالة الأولى في إيطاليا.

أجري الأطباء عملية قيصرية في مستشفى سان بيترو فاتيبينيفراتيلي بتنسيق من قبل فريق طبي متعدد التخصصات من بامبينو جيسو .

الورم غازيًا ولكنه حميد

واكتشف الأطباء عند الولادة، كان لدى الطفل ورم غازي ومضغوط وضخم، بحجم رأسه، ولكنه حميد.

وأكد الأطباء بتطور الحالة أثناء الحمل داخل رحم والدته ووجود الورم على رقبته من الذقن إلى الكتف ، ودمج الشريان والقصبة الهوائية معا ، ولهذا السبب لم يكن الطفل قادراً على التنفس ، و تمت مراقبة الأم باستمرار أثناء الحمل.

الجديد بالذكر أن "الولادة القيصرية " هي إجراء يتكون من إخراج الجنين جزئيًا من بطن الأم، من خلال عملية قيصرية، وإبقائه متصلاً بالحبل السري والمشيمة، اللذين يستمران في ضمان الدورة الدموية والأكسجين للطفل ، ويتيح ذلك للأطباء ما يقرب من 40 إلى 45 دقيقة لدعم وظيفة الجهاز التنفسي للطفل، وفي هذه الحالة قرروا تحديد موضع جهاز القلب والرئة ، الذي يحل محل وظيفة الجهاز التنفسي والقلب من الخارج.

وصرح الأطباء أن هذه الحالة الجراحية دقيقة ومعقدة للغاية، وتتضمن فتح صدر الطفل وإدخال قنيتين متصلتين بالجهاز في الأوعية الدموية الكبيرة القريبة من القلب.

وقام الأطباء بعد ذلك بقطع الحبل السري وإتمام العملية القيصرية.



وبعد ثلاثة أيام من العملية الأولى، قام الأطباء أيضًا بإزالة كتلة الورم ، و استغرقت العملية حوالي سبع ساعات.

وشارك فيها جراحة الأطفال حديثي الولادة، وأطباء التخدير، وجراحة القلب، وأخصائي التروية، أخصائي الفسيولوجيا العصبية، وأخصائي الأنف والأذن والحنجرة، والممرضون.

وفي الأسابيع التالية، تمت رعاية الطفل الصغير في المستشفى للتعافي بعد الجراحة وعلاج الأورام.

وسارت العملية بشكل جيد، والطفل بصحة جيدة اليوم وبعد أربعة أشهر من الولادة عاد إلى المنزل مع عائلته.