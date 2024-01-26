عاجل
مصر تطالب بتوفير الحماية للفلسطينيين ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية مصر تطالب مجلس الأمن بتحمل المسئولية لوقف إطلاق النار في غزة
الجمعة 26 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

‏زعيم الأغلبية بالشيوخ الإيطالي يستقبل السفير بسام راضي

بسام راضي سفير مصر
بسام راضي سفير مصر فى روما

استقبل السناتور الإيطالي لوشو ملان زعيم كتلة الأغلبية للإتلاف اليمنى الحاكم في إيطاليا، بسام راضي سفير مصر في روما حيث تم بحث مجمل جوانب العلاقات الثنائية بين مصر وإيطاليا.

وعبر الجانبان خلال اللقاء الذى تم بمقر مجلس الشيوخ الإيطالي عن ارتياحهما البالغ للتطور اللافت الذي شهدته العلاقات بين البلدين خلال العام الماضي ٢٠٢٣ والطفرة التي حدثت على كافة المستويات، السياسية، الاقتصادية، التجارية، العسكرية، الطاقة، فضلاً عن قطاع السياحة.
وأوضح بسام راضي ان هناك وعى براجماتي وجغرافي وسياسي متبادل بين البلدين نحو التعامل مع تحديات المرحلة الحالية التي يمر بها العالم انعكس على التعاون المكثف والمثمر بشأن كافة الملفات المشتركة، مثل الهجرة والطاقة والتجارة والاستثمار والتنمية، وكذلك فى حالة الأزمات والطوارئ مثل الصراع الدائر في الشرق الأوسط وتداعياته التى اثرت على الامن الاقليمى باسره وامتد إلى باب المندب والبحر الأحمر، فضلاً عن التعاون القائم لمواجهة العديد من التحديات في حوض البحر الأبيض المتوسط.

وأكد السناتور لوشو ملان من جانبه على تطلع إيطاليا مواصلة تطوير التعاون المشترك ودفع عجلة التعاون نحو آفاق أرحب مع دولة محورية مثل مصر التى تعتبر مركز ثقل للأمن والاستقرار فى المنطقة بقيادة الرئيس السيسي.

15af9bff-852f-4307-a2b2-05432bfc020b
15af9bff-852f-4307-a2b2-05432bfc020b

مواد متعلقة

مظاهرة في روما لوقف إطلاق النار الفوري على فلسطين

شباب يملؤون سيارة بالمفرقعات النارية في مولفيتا

مقتل طفل معذب والحكم بالسجن المؤبد على والده في ميلانو

بسام راضي: توالي تقدير المنظمات الدولية للأمن الغذائي والمساعدات الإنسانية لمصر

بسام راضي: منظمة الفاو توجيه الشكر لمصر لدورها الإنساني في أزمة غزة
الجريدة الورقية