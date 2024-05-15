مصرع عامل صعقه التيار الكهربائي أثناء عمله بالمراغة

استقبل مستشفى المراغة المركزي عامل يبلغ من العمر 31 سنة يقيم بدائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج جثة هامدة صعقه التيار الكهربائي أثناء عمله في تكسير الخرسانة بمبنى تحت الإنشاء لامست يده إحدى الأسلاك المكشوفة بآلة التكسير وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للشمال يفيد بورود إشارة لمركز شرطة المراغة من المستشفى المركزي بوصول "شعبان . ع . ه . ا" 31 سنة عامل – من جثة هامدة إدعاء صعق كهربائي يقيم بدائرة المركز .



إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص وسؤال شقيقا المتوفي كل من :- "جمال . ع . ه . ا" 28 سنة عامل و"صابر . ع . ه . ا" 43 سنة عامل يقيمان بذات الناحية أفادا بأنه أثناء عمل شقيقهما المذكور بأعمال تكسير خرسانة بمبنى تحت الإنشاء وحال إمساكه بآلة التكسير لامست يده السلك الخاص بها مما أدى إلي صعقه ووفاته ولم يتهما أحداً بالتسبب في ذلك ونفيا الشبهة الجنائية .

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .



وفي سياق آخر شهد مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج إندلاع حريق في حوش مشيد بالطوب الأبيض ومسقوف بالعروق الخشبية والبوص بسبب ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية وامتدت النيران لحوشين مجاورين وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده قبل أن يمتد للمنازل المجاورة دون حدوث إصابات بشرية وجرى إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مدير أمن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد تلقي مركز شرطة دار السلام بلاغا بنشوب حريق بحوش بدائرة المركز دون حدوث إصابات .



إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الحماية المدنية وبالفحص تبين نشوب حريق بحوش مشيد بالطوب الأبيض ومسقوف بالعروق الخشبية والبوص ملك "جلال . ا . م . ع" 25 سنة سائق يقيم بذات الناحية وامتدت النيران لحوشين ملاصقين ملك كل من :- "مينا . ن . ع . ب" 25 سنة عامل يقيم بذات الناحية على مساحة "85" متر تقريباً مشيد بذات المكونات و"ناصر . ا . ع . ب" 59 سنة عامل يقيم بذات الناحية مشيد بذات المكونات وتم الدفع بسيارتي إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده .

وبسؤال مالكي الأحواش قرروا بمضمون ما سبق وأضافوا أن سبب الحريق ماس كهربائي من توصيلات عشوائية بحوش الأول ولم يتهموا أحداً بالتسبب في ذلك ونفوا الشبهة الجنائية وأن التلفيات تمثلت في إحتراق كمية من التبن والبوص والعروق الخشبية .

تم إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .