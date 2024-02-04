السفير بسام راضي يفتتح الجناح المصري بمعرض ميلانو السياحي الدولي بحضور وزيرة السياحة الإيطالية

افتتح بسام راضى سفير مصر في إيطاليا صباح اليوم بحضور وزيرة السياحة الإيطالية دانيلا سانتانشى الجناح المصري بالمعرض السنوى الدولى بمدينة ميلانو الايطالية ألذى تنظمه الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

وقد أكد بسام راضي أن معرض ميلانو يعتبر من اضخم المعارض السياحية على مستوى العالم ويتيح فرصة لتعريف السائح الإيطالي بالمنتجات السياحية وبالمقاصد السياحية المصرية وجاهزيتها الكاملة لاستضافة السائحين من كافة دول العالم.

واضاف بسام راضى أن المشاركة المصرية في المعرض هذا العام تأتي في إطار اهتمام الدولة بالتواصل المستمر مع منظمي الرحلات الإيطاليين لعرض المقومات السياحية التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري بإلاضافة إلى عرض الاستراتيجية التسويقية الخاصة بموسم السياحة الصيفى القادم أثر تأثر الموسم السياحى الحالى الشتوى بعد احداث المنطقة.

كما أوضح بسام راضي أن السوق الإيطالي يعد من أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، فضلا عن تعدد وتنوع المقاصد والتجارب السياحية المصرية التي يفضلها السائح الإيطالي ما بين السياحة الثقافية والشاطئية في القاهرة والجيزة والأقصر وأسوان ومرسي علم وشرم الشيخ ومرسي مطروح وسيوة و غيرها من المدن السياحية.

وقد شهد الجناح المصري المشارك في المعرض إقبالاً كبيراً من الزائرين ومن كبار منظمي الرحلات الإيطاليين وشركات الطيران الناقلة للسياحة الإيطالية إلى مصر، تم خلالها مناقشة سبل تعزيز التعاون لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من إيطاليا إلى مصر خلال العام الحالى ٢٠٢٤.



كما حضر الافتتاح السفيرة منال عبد الدايم قنصل مصر العام في ميلانو والأستاذ عمرو القاضي الرئيس التنفيذي لهيئة تنشيط السياحة، والاستاذ صلاح توفيق المدير الاقليمى لشركة مصر للطيران الممثلة بجناح خاص في المعرض حيث تقدم عروض متنوعة المزايا لراغبي السفر إلى مصر.