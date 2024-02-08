تحذير العلماء من رياح قوية وعاصفة تضرب الكرنفال بإيطاليا

حذر العلماء من الطقس في الكرنفال ومن المتوقع أن تتفاقم الأحوال الجوية بشكل كبير في إيطاليا بسبب وصول الإعصار الذي سيؤدي إلى حدوث عواصف رعدية وتساقط ثلوج كثيفة .

وصرح العلماء أنه سيصاحب كل ذلك رياح قوية تزيد سرعتها عن 70 كيلومترا في الساعة.

و أكدت آخر التحديثات وصول منطقة ضغط منخفض عميق تتحرك فوق بحارنا، خاصة خلال نهاية الأسبوع المقبل، بسبب حركة التيارات حول المنخفض (إعصار بولسينيلا ) بعكس اتجاه عقارب الساعة، فإنه سيجذب رياحًا شديدة من الأرباع الجنوبية .

وبدءًا من الجمعة 9 ثم أكثر بين السبت 10 والأحد 11 فبراير، نتوقع على جزء كبير من القطاعات التيراني والبحر الأدرياتيكي والأيوني، بوجود رياح تصل سرعتها إلى 50-70 كم/ساعة ومع هبوب رياح قوية. و هبوب العواصف على طول السواحل الأكثر عرضة للخطر.