المكتب الثقافي المصري بلندن ينظم أمسية "مصر فى أعينهم"

نظم المكتب الثقافي المصري في لندن فعالية " مصر فى أعينهم بمشاركة الكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال بمناسبة اطلاق روايته الجديدة بعنوان" كل الألعاب للتسلية" والصادرة عن دار العين للنشر، والتي سيشارك بها خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب، وذلك بحضور لفيف من الشخصيات المصرية والعربية والانجليزية والسادة الدبلوماسيين واعضاء الجالية المصرية والمهتمة بالنقد الفني، وأدار الأمسية الناقد الفني د. خالد علي المحاضر بجامعة برايتون.



تعد الرواية هي الكتاب العاشر المنشور لعبد الرحيم والتي كان آخرها روايته الناجحة" أبناء حورة" والتي سبقها ٨ كتب منشورة منها رواية" بواب الحانة" وكتاب الحكي الصوفي "ظل ممدود" ومجموعتين قصصيتين.



افتتحت الأمسية الدكتورة رشا كمال – الملحق الثقافي ومدير البعثة التعليمية في المملكة المتحدة وايرلندا مرحبة بالضيوف الكرام، وتحدثت في كلمتها عن أهمية الثقافة والتراث الادبي في جمع الناس والمجتمعات لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة لأهمية الحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي لتحقيق السلام والسعي المشترك لبناء مستقبل ثقافي غني تزدهر فيه مختلف أنواع الثقافة والفنون.



وان الثقافة والفن هما ادوات تخفيف التوتر فى ظل عالم يتسم هذه الاونه بذلك فهما القوة الناعمة التى تجعل المجتمعات المختلفه تتعانق وتستمر فى سلام .

وتحدث الكاتب عبدالرحيم كمال خلال الأمسية حول بدايته في عالم الفن والابداع وكتابة القصة والسيناريو والأفلام والمسلسلات والمسرحيات، موضحًا دعم الفنان نور الشريف له في بداياته، كما قرأ خلال الأمسية مقتطفات من روايته أبناء حورة والتي ركزت على صفات ومميزات الشخصية المصرية عبر التاريخ والعصور.

وشملت الأمسية عرض مشاهد من مسلسلي " القاهرة كابول" و " جزيرة غمام" ومناقشة الأفكار التي تم تناولها بالمسلسلين وما يواجه البشريه من صراع ابدي بين قوى الخير والشر.



وتناولت الأمسية قراءة مقاطع من كتاب " كل الألعاب للتسلية" حيث أكد الكاتب عبدالرحيم كمال على دور القراءة و الاضطلاع في تكوين الشخصية بوجه عام وشخصية الكاتب على وجه الخصوص، حيث تعد القراءة هي الرصيد الذى يرتكز اليه الفنان في تركيبة للشخصيات الدرامية وقدرته على ربطها بشخصيات على ارض الواقع، فيشعر كل من يقرأ او يشاهد العمل الدرامي ان هذه الشخصيات من حوله او جزء من حياته / وهو ما يطلق عليه "الاسقاط" في العمل الفني .

وأعلن الكاتب عبد الرحيم كمال عن مشاركته في الموسم الفني الرمضاني القادم بمسلسل " الحشاشين" مع المخرج بيتر ميمي وبطولة عدد كبير من النجوم على رأسهم النجم كريم عبد العزيز، موضحًا الاطار الدرامي الذي سيتناوله المسلسل.

وفي ختام الأمسية دارت مجموعة من المناقشات بين الحضور والسيناريست عبدالرحيم كمال حول رواياته وابداعاته الفنية، ثم قام بالتوقيع للجمهور على روايته الجديدة والتى تم عرضها بشكل حصرى لاول مره بالمكتب الثقافى المصرى بلندن قبل عرضها فى معرض الكتاب الدولى بالقاهرة هذا الشهر

يذكر أن الكاتب عبد الرحيم كمال ولد بقرية العيساوية بسوهاج، وتخرج في المعهد العالي للسينما قسم السيناريو عام 2000، وله العديد من الأعمال الناجحة والهامة والراسخة في أذهان المشاهدين مثل "الرحايا" و"شيخ العرب همام" و" الخواجة عبد القادر" و"ونوس" و"اهو ده اللي صار" و"دهشة" و"جزيرة غمام" و"القاهرة كابول".

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