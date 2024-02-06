نشرة التوك شو.. الحكومة تتصدى لارتفاع الأسعار وتراجع الدولار مستمر

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علق علاء عز، أمين عام الاتحاد العام للغرف التجارية، على تراجع معروض السكر في الأسواق في المحال التجارية قائلا : “السكر ينتج بواقع 250 ألف طن يوميا والرصيد المتاح حاليا يكفي لمدة 2.1 والإنتاج المحلي بدأ بالفعل في محصول القصب ويتكامل مع الرصيد الموجودة”.

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الغرف التجارية تزف بشرى سارة حول تواجد السكر في الأسواق



قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء أكد على ضرورة سرعة الإفراج عن احتياجات مصانع الأدوية الموجودة بالجمارك"، مشيرا إلي أن هناك 5 شركات عالمية تعمل على توطين صناعة الأدوية، وتوفيرها للمواطنين.

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الحكومة تزف بشرى عن توفير الأدوية (فيديو)



قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الأخبار الإيجابية للتعاون مع صندوق النقد الدولي أثرت بشكل إيجابي على أسعار السلع، حيث شهدت أسعار الحديد انخفاضا في الأسواق، بعد تحركات الحكومة الأخيرة”.

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الحكومة تكشف سبب انخفاض بعض الأسعار وتتعهد بمزيد من التراجع (فيديو)



قال إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن هناك توجيهات بالتواجد مع المواطنين في الشارع لمتابعة الأسعار التي تشهد ارتفاعات كبيرة بدون مبرر.

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"حماية المستهلك" يتعهد بالتصدي لارتفاع الأسعار غير المبرر (فيديو)





قال المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن الذهب عيار 21 وصل إلى 3200 جنيه، في حين أنه كان خلال الأسبوع الماضي 3800 جنيه، مؤكدا أنه لا نستطيع الحكم على الأسعار خلال الفترة الحالية نتيجة التذبذب في الأسعار.

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شعبة الذهب تكشف سبب تراجع أسعار المعدن الأصفر (فيديو)



قال الإعلامي أحمد موسى، إن الزيادات التي تشهدها أسعار السلع غير مبررة، ولا بد من تكثيف الحملات وتشديد الرقابة على الأسواق لردع تلك الزيادات".

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أحمد موسى يطالب بمواجهة الارتفاع غير المبرر في الأسعار (فيديو)



قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن أسعار الدولار في السوق السوداء تواصل الانهيار، معلقا: "اللهم بارك في انهيار الدولار أمام الجنيه المصري".

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يوسف الحسيني عن انهيار أسعار الدولار: الرئيس السيسي وعد وأوفى (فيديو)



كشف المهندس محمد حنفي، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن تراجع أسعار الحديد، جاء بسبب تراجع سعر الدولار في السوق السوداء.

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غرفة الصناعات المعدنية تكشف أسباب تراجع أسعار الحديد (فيديو)

