أحمد موسى يطالب بمواجهة الارتفاع غير المبرر في الأسعار (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الزيادات التي تشهدها أسعار السلع غير مبررة، ولا بد من تكثيف الحملات وتشديد الرقابة على الأسواق لردع تلك الزيادات".

وأضاف أحمد موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي"، المُذاع على فضائية " صدى البلد"،مساء اليوم الإثنين: "دور جهاز حماية المستهلك إعادة الانضباط في السوق بشكل عام"، معقبا: "الذي يرتكب جريمة لابد أن يحاسب والضرب بيد من حديد، وعلى المواطن دور في التحدث وإبلاغ جهاز حماية المستهلك لمواجهة فوضى الأسعار".

هناك سلع يرتفع سعرها في الأسبوع الواحد 40 جنيها

وتابع أحمد موسى: "لابد لجهاز حماية المستهلك أن ينفذ جولات مفاجئة كثيرة خلال الأيام الجارية لضبط الأسعار"، موضحا: " هناك سلع يرتفع سعرها في الأسبوع الواحد 40 جنيها".

علق علاء عز، أمين عام الاتحاد العام للغرف التجارية، على تراجع معروض السكر في الأسواق في المحال التجارية قائلا : “السكر ينتج بواقع 250 ألف طن يوميا والرصيد المتاح حاليا يكفي لمدة 2.1 والإنتاج المحلي بدأ بالفعل في محصول القصب ويتكامل مع الرصيد الموجودة”.

وكشف خلال مداخلة عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON : " أن أزمة أو مشكلة السكر كان سببها عوامل لوجستية بالأساس وتشمل مراحل نقل السكر من مراكز التكرير إلى التعبئة ثم ضخه عبر شبكات التوزيع وجاري حلها الآن.

وحول موعد عودة معروض السكر في الأسواق قال : "خلال أسبوع أو أسبوعين أتوقع عودة ظهور السكر في الأسواق من خلال وزارة التموين ب 24 جنيه لإعادة بيعه بسعر 27 جنيه للمستهلك بخلاف ما يتم استيراده ويبلغ سعره 41 جنيها.

وتعليقا على مبادرة وضع السعر على السبع سلع الاستراتيجية مطلع مارس قال : " هي ليست مبادرة طبقا لقانون من حق المستهلك لما يدخل محل يشوف السعر على السلعة وقرار مجلس الوزراء ووزير التموين من الآن وحتى بداية مارس أن يكون السعر معلن.