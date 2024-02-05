شعبة الذهب تكشف سبب تراجع أسعار المعدن الأصفر (فيديو)

قال المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن الذهب عيار 21 وصل إلى 3200 جنيه، في حين أنه كان خلال الأسبوع الماضي 3800 جنيه، مؤكدا أنه لا نستطيع الحكم على الأسعار خلال الفترة الحالية نتيجة التذبذب في الأسعار.

وأضاف رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مع خيري"، عبر فضائية “المحور”، مساء اليوم، أن المستهلك المصري أصبحت تحكمه مخاوف، ما بين الشراء خلال الفترة الحالية، وما بين البيع خوفا أن ينخفض السعر.

تحكمنا عمليات العرض والطلب لتحديد سعر الذهب

وتابع رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية: " تحكمنا عمليات العرض والطلب لتحديد سعر الذهب، بعيدا عن سعر الدولار، مؤكدا أن زيادة الإقبال على الذهب خلال الفترة الماضية، هي من ساهمت في ارتفاع الأسعار.

وأشار هاني ميلاد إلى أن الجنيه الذهب تراجع ووصل إلى 25500 جنيه، في حين أنه كان أكثر من 28 ألف جنيه، خلال الفترة الماضية.

تراجع أسعار الذهب

وتراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات جلسة، اليوم الاثنين، مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية بعد تقرير الوظائف الذي أشار لأداء قوي للقطاع وبدد توقعات خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة على المدى القريب.

انخفض أسعار الذهب في المعاملات الفورية بما يصل الى نحو 0.5% لتصل الى مستوى سعر 2029.03 دولار للأونصية.

ونزلت أسعار الذهب في العقود الأميركية الآجلة بما يصل الى نحو 0.4% ليصل إلى مستوى سعر 2045.50 دولار للأونصة .

وقال مات سيمبسون أحد كبار المحللين في سيتي إندكس "يقلص كبار المضاربين والصناديق المدارة انكشافهم الطويل على عقود الذهب الآجلة للأسبوع الرابع... ومع تكرار جيروم باول الإشارة إلى ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام، لا يزال هناك جدل حول ما إذا كان الذهب يمكن أن يرتفع عن هذا المستوى".

سجل مؤشر الدولار أعلى مستوى في ثمانية أسابيع، ما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى، في حين ارتفعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات إلى أكثر من 4%.