الثلاثاء 06 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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الغرف التجارية تزف بشرى سارة حول تواجد السكر في الأسواق

سكر
سكر

علق علاء عز، أمين عام الاتحاد العام للغرف التجارية، على تراجع معروض السكر في الأسواق في المحال التجارية قائلا : “السكر ينتج بواقع 250 ألف طن يوميا والرصيد المتاح حاليا يكفي لمدة 2.1 والإنتاج المحلي بدأ بالفعل في محصول القصب ويتكامل مع الرصيد الموجودة”.

وكشف خلال مداخلة عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON : " أن أزمة أو مشكلة السكر كان سببها عوامل لوجستية بالأساس وتشمل مراحل نقل السكر من مراكز التكرير إلى التعبئة ثم ضخه عبر شبكات التوزيع وجاري حلها الآن. 

 

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سعر السكر صباح اليوم الأربعاء في الأسواق

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وزير الزراعة يتابع المشروع القومي لزراعة قصب السكر بنظام الشتلات

 

وحول موعد عودة معروض السكر في الأسواق قال : "خلال أسبوع أو أسبوعين أتوقع عودة ظهور السكر في الأسواق من خلال وزارة التموين ب 24 جنيه لإعادة بيعه بسعر 27 جنيه للمستهلك بخلاف ما يتم استيراده ويبلغ سعره 41 جنيها.

 وتعليقا على مبادرة وضع السعر على السبع سلع الاستراتيجية مطلع مارس قال : " هي ليست مبادرة طبقا لقانون من حق المستهلك لما يدخل محل يشوف السعر على السلعة وقرار مجلس الوزراء ووزير التموين من الآن وحتى بداية مارس أن يكون السعر معلن.

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