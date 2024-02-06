غرفة الصناعات المعدنية تكشف أسباب تراجع أسعار الحديد (فيديو)

كشف المهندس محمد حنفي، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن تراجع أسعار الحديد، جاء بسبب تراجع سعر الدولار في السوق السوداء.

حجم الإنتاج اليومي من الحديد في المصانع الكبيرة يبلغ آلاف الأطنان

وقال محمد حنفي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”: “سلعة الحديد سلعة استراتجية، وحجم الإنتاج اليومي في المصانع الكبيرة كبير، يبلغ آلاف الأطنان، وتكون لديها تعاقدات يومية”.

وأضاف: “ كانت هناك جرأة أسرع لتراجع الأسعار”، مؤكدا أن الكميات المنتجة لم تستهلك كلية؛ بسبب عدة عوامل، في طليعتها “تراجع القوة الشرائية” مع قانون البناء الجديد والمخالفات وغيرها.

وتابع المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن متوسط مبيعات الحديد تراجع بشكل كبير، مع العلم أن طاقة المصانع 15 مليون طن سنويا، بما يوزاي 40% من الطاقة الإنتاجية، ما يضغط على عامل التكلفة، خاصة مع تخزين التجار للسلع؛ أملا أن ترتفع مرة أخرى، وتحتاج لتحقيق مكاسب.

وأشار إلى أنه في الوقت الراهن المصانع الكبيرة تعمل بطاقة 40-50%، والصغيرة تتعامل على قدر السيولة المتاحة، تشتغل لفترات وتتوقف لفترات.

استقرت أسعار الحديد، ليسجل متوسط سعر حديد عز 65 ألف جنيه للطن، وبلغ سعر حديد المصريين مستوى 63 ألف جنيه للطن، وحديد العتال نحو 63 ألف جنيه للطن.

و سجل سعر حديد عطية عند مستوى نحو 63 ألف جنيه للطن، ووصل سعر حديد المعادي إلى 62 ألف جنيه للطن.

فيما بلغت أسعار حديد بشاي 63 ألفًا و200 جنيه للطن ، وسجَّلتْ متوسط أسعار حديد سرحان 62 ألف جنيه للطن، وبلغت أسعار حديد مصر ستيل عند مستوى 62 ألفًا و200 جنيه للطن.

وبلغت أسعار حديد العشري عند مستوى سعر 62 ألف جنيه للطن، وحققَّ متوسط سعر حديد الكومي 62 ألفًا و100 جنيه للطن.