يوسف الحسيني عن انهيار أسعار الدولار: الرئيس السيسي وعد وأوفى (فيديو)

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن أسعار الدولار في السوق السوداء تواصل الانهيار، معلقا: "اللهم بارك في انهيار الدولار أمام الجنيه المصري".

وأضاف يوسف الحسيني في برنامجه “التاسعة “ المذاع على فضائية ”الأولى” مساء اليوم الإثنين: "يجب التفرقة بين سعر الدولار في السوق السوداء كاش، وسعر الدولار في السوق السوداء على بضاعة".

الرئيس السيسي نفذ الوعد الذي صرح به في احتفالية عيد الشرطة

وتابع يوسف الحسيني:" هناك تواصل مستمر ين البنك المركزي ومجلس الوزراء للتباحث بشأن أزمة الدولار"، مضيفا: "الرئيس السيسي نفذ الوعد الذي صرح به في احتفالية عيد الشرطة وهو التوصل إلى حل لأزمة الدولار".

وأردف يوسف الحسيني :"الرئيس السيسي يوعد ويوفي في ملف الدولار"، مضيفا: "وزارة الداخلية تقوم بمداهمات كثيرة لتجار السوق السوداء المضاربين في الدولار".

وكان الإعلامي يوسف الحسيني، قال إن سعر الدولار كان قد وصل إلى نقطة مخيفة في السوق السوداء، وكان كل هذا عبارة عن فقاعة، وهو الأمر الذي صرح به كثيرا، وأكد أن سعر الدولار وصل إلى ذلك الحد بسبب المضاربات.

وعلق يوسف الحسيني، خلال برنامجه "التاسعة" المذاع على فضائية "الأولى"، مساء الأحد، على حملات الانتقاد والسخرية من تصريحاته السابقة، حينما طالب المواطنين بالتضحية بالدولارات للبنوك؛ خوفا من انخفاض السعر، قائلا: "الناس فضلت ماسكة في التصريحات فترة كبيرة.. بس أنا فعلا شاطر في الاقتصاد وطالع بامتياز”.

سعر الدولار هبط من 20 لـ 22 جنيها

وأشار يوسف الحسيني إلى أن سعر الدولار حينما وصل إلى 75 جنيه في السوق السوداء، بدأ الجميع يتوقع أن يصل لـ 100 جنيه، واليوم السعر ينخفض إلى ما دون 55 جنيها، ويصل إلى 53 جنيها، وهو ما يعني أن السعر هبط من 20 لـ 22 جنيها، أي حوالي 26%، وهو أمر كان متوقعا بالنسبة له، وأي خبير سيصف ما يحدث بأن “ سعر الدولار عبارة عن فقاعة”.

وأشار إلى أن فقاعة الدولارر ضُربت، السعر سينخفض أكثر؛ في ظل المضاربات التي كانت تحدث على الدولار خلال الفترة الأخيرة، موضحا أن تجار السوق السوداء أوقفوا حركة البيع والشراء خلال الفترة الحالية؛ في ضوء الانهيار الكبير في الأسعار في الوقت الراهن.