"مش هينفع نكمل كدا".. شعبة القصابين تكشف سبب ارتفاع أسعار اللحوم (فيديو)

كشف هيثم عبد الباسط رئيس شعبة القصابين باتحاد الغرف التجارية سبب ارتفاع أسعار اللحوم، قائلا: " طول ما مصر لا تنتج الاعلاف وتقوم بالاستيراد سيكون هناك مشكلة”



وأضاف رئيس شعبة القصابين باتحاد الغرف التجارية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على فضائية ON مساء اليوم: الأعلاف الموجودة تم استيرادها منذ فترات طويلة بالسعر القديم ويجب أن يسأل المستوردين الكبار والمربين الكبار عن سبب ارتفاع أسعار اللحوم وليس صغار المربين".

تشكيل حكومة حرب

وطالب رئيس شعبة القصابين باتحاد الغرف التجارية بتشكيل حكومة حرب للسيطرة على كافة منابع المشكلات بداية من عمليات استيراد اللحوم، قائلا : "لا أتحدث هنا عن اللحوم السوداني والبرازيلي الموجودة في المنافذ الحكومية ولكن أتحدث عن العجول الأخرى القادمة من دول مثل اسبانيا وكولومبيا والبرازيل التي تعامل معاملة اللحوم البلدية وتحصل على نفس الاختام الخاصة بها ".



وتابع : " فروق السعر بينها وبين البلدية عشرة جنيهات وإنتاجنا أصلا المحلي في مصر يكفي لتغطية 40% من السوق المحلي ونسبة 60% يتم سدها عب الاستيراد ما بين عجول حيه ومجمدات ".



وأكد أنه يجب السيطرة على الأسعار، قائلا : "مش معقول تبقى الاعلاف تم استيرادها بسعر قديم ويتم رفع الأسعار بشكل متواصل والمجمدات مستوردة منذ ستة اشهر ويتم رفعها الان 50 و60 جنيه للكيلو جرام، وبالتالي لابد أن تقوم الدولة بوضع هامش ربح للمستورد يرتضيه حتى نهاية الدورة "، معقبا: "إحنا دخالين على رمضان ومواسم مش هينفع نكمل كدا".

كشف الدكتور السيد خليفة، نقيب الزراعيين، تفاصيل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطوير القطاع الزراعي والاهتمام بفكرة التصنيع الغذائي.

وتابع السيد خليفة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن ملف الأمن الغذائي قضية تهم العالم أجمع ومصر بصفة خاصة، باعتباره الملف الأهم في الاستثمار المصري.



وأشار خليفة إلى أن الشراكة الزراعية بين مصر ودول إفريقيا توطد العلاقات بينهما، منوها أن المشروعات المشتركة مع إفريقيا سيتولاها القطاع الخاص المصري مستقبلا.

وحول أسعار اللحوم الحمراء، قال نقيب الزراعيين إنه متوقع ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الدولة تسير على نهج استيراد اللحوم من الخارج.

وأوضح السيد خليفة أن الحكومة تعمل على إزالة المعوقات أمام المستثمر الزراعي، من خلال استصلاح الأراضي وتسهيل إجراءات التصادير، مختتما: أكبر التحديات التي تواجه قطاع الاستثمار هو التغير المناخي، وهذا الأمر خارج عن إرادة الإنسان.