خيري رمضان يوجه رسالة لرئيس الوزراء بسبب جنون الأسعار (فيديو)

قال الإعلامي خيري رمضان إن هناك حالة جنون في الأسعار، وأطالب معالي رئيس الوزراء أن يشرح لنا ماذا يحدث".

وأضاف خيري رمضان، خلال برنامجه "مع خيري"، المُذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم: " حضرتك قولت إن مشكلة الدولار هتتحل قريبا وهيكون هناك سعر موحد، وحاليا ليس أمامي إلا حلين، الأول أنكم مش واخدين بالكم ما الذي يحدث وأنا أستبعد هذا تماما".

وتابع خيري رمضان: "الحل الثاني أنكم عاملين فخ وعايزين السوق يجيب أخره علشان لما تضخوا فلوس في السوق البنك يبدأ يسيطر"، متابعا: "ممكن ننتظر على الدولار والذهب لكن الأسعار الأخرى ضربت زي البطاطس والبطل والطماطم واللحم والفول وكل السلع والشركات، ومع ذلك لا أحد يقول شيء".

وأردف: "الناس مبقاش عندها متنفس غير السوشيال ميديا والمترابصون في الخارج يستغلون ذلك كويس جدا"، مضيفا: "معالي رئيس الوزراء كل ما نطلبه هو مؤتمر صحفي تجيب فيه عن الأسئلة بكل وضوح وتشرح للمواطنين هما رايحين فين".



واختتم خيري رمضان،: "السيد رئيس الوزراء وزارة الداخلية تقوم بدور مهم، نرجوك أن يحدث هذا في التموين وفي كل مكان يُستغل فيه الناس".

علق متي بشاي، رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، على الارتفاع الجنوني في الأسعار خلال الفترة الأخيرة، مشددًا على أن الانفلات في الأسعار يتم من خلال السيطرة والتخلص من السوق الموازي، مشددًا على أنه ولابد من إحكام السيطرة على هذا الجانب.

الارتفاع الجنوني في الأسعار



وشدد "بشاي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، على أنه السوق الموازي في تدبير العملة الصعبة أحد الأسباب في ارتفاع الأسعار، معقبًا: “طالما هناك سوق موازي في تدبير العملة الصعبة سيكون هناك ارتفاع في الأسعار”.

وأوضح أنه على الحكومة مكاشفة المواطنين والمستوردين برؤيتها لأزمة سعر الصرف، منوهًا بأن المستوردين تحت رحمة السوق الموازي في تدبير العملة الصعبة وهو سبب ارتفاع الأسعار الجنوني خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أنه يجب خلق آلية تواصل بين الحكومة والبنك المركزي.

وأضاف أنه يجب ترسيخ المكاشفة من قبل الحكومة مع المستوردين والمصنعين، موضحًا أن المستوردين مع الدولة ولكن لابد أن يكون هناك مكاشفة ولا بد من إشراك المستورد في وضع حل أزمة سعر الصرف.