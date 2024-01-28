سمير فرج: سحب دعم الأونروا خطة شيطانية إسرائيلية

علق اللواء سمير فرج، الخبير والمفكر الاستراتيجي، على اللقاء الذي يعقد في فرنسا بين أجهزة مخابرات مصر وأمريكا وإسرائيل ورئيس وزراء قطر، مشددًا على أن هذا اللقاء يبحث كافة النقاط المتعلقة بالقضية الفلسطينية وكذلك موقف إدارة قطاع غزة.

وأوضح “فرج”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن هذا الاجتماع يأتي ايضًا لبحث إنشاء قوى سلام عربية، مشددان على أن إنشاء القوى السلام العربية سيكون عن طريق الجامعة العربية وليس الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار إلى أن الاتفاق سيكون واضحا بين جميع الأطراف، موضحًا أن رئيس الوزراء البريطاني زار المنطقة، لافتا إلى أن هناك صياغة أخرى من 10 دول منهم إيطاليا بشأن الأحداث الجارية في المنطقة وكذلك التهديد الحوثي في البحر الأحمر، موضحًا أن جرائم إسرائيل مستمرة في قطاع غزة، مضيفًا: “الشيطان لو نزل مكنش عرف يعمل اللي إسرائيل عملته.. وهو ما ظهر في تصريحات منظمة الأونروا أمس”.

وأضاف سمير فرج، أن سكان قطاع يعانون معاناة شديدة جراء الإجراءات الإسرائلية، مؤكدًا أن غزة هي أكبر سجن في العالم الآن والتقييد على سكان القطاع منها العمالة الفلسطينية في تل أبيب وغلق المعابر الستة، موضحًا أن هذه الأوضاع يفاقم المعاناة لدى القطاع إلى جانب سحب دعم الأونروا وهي خطة شيطانية إسرائيلية.

ونوه سمير فرج، بأن الهدف الإسرائيلي الشيطاني من ذلك هو الضغط على سكان قطاع غزة للتهجير واللجوء إلى الدول.