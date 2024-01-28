الإثنين 29 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

سمير فرج: سحب دعم الأونروا خطة شيطانية إسرائيلية

سمير فرج
سمير فرج

علق اللواء سمير فرج، الخبير والمفكر الاستراتيجي، على اللقاء الذي يعقد في فرنسا بين أجهزة مخابرات مصر وأمريكا وإسرائيل ورئيس وزراء قطر، مشددًا على أن هذا اللقاء يبحث كافة النقاط المتعلقة بالقضية الفلسطينية وكذلك موقف إدارة قطاع غزة.

وأوضح “فرج”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن هذا الاجتماع يأتي ايضًا لبحث إنشاء قوى سلام عربية، مشددان على أن إنشاء القوى السلام العربية سيكون عن طريق الجامعة العربية وليس الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار إلى أن الاتفاق سيكون واضحا بين جميع الأطراف، موضحًا أن رئيس الوزراء البريطاني زار المنطقة، لافتا إلى أن هناك صياغة أخرى من 10 دول منهم إيطاليا بشأن الأحداث الجارية في المنطقة وكذلك التهديد الحوثي في البحر الأحمر، موضحًا أن جرائم إسرائيل مستمرة في قطاع غزة، مضيفًا: “الشيطان لو نزل مكنش عرف يعمل اللي إسرائيل عملته.. وهو ما ظهر في تصريحات منظمة الأونروا أمس”.

وأضاف سمير فرج، أن سكان قطاع يعانون معاناة شديدة جراء الإجراءات الإسرائلية، مؤكدًا أن غزة هي أكبر سجن في العالم الآن والتقييد على سكان القطاع منها العمالة الفلسطينية في تل أبيب وغلق المعابر الستة، موضحًا أن  هذه الأوضاع يفاقم المعاناة لدى القطاع إلى جانب سحب دعم الأونروا وهي خطة شيطانية إسرائيلية.

ونوه سمير فرج، بأن الهدف الإسرائيلي الشيطاني من ذلك هو الضغط على سكان قطاع غزة للتهجير واللجوء إلى الدول.

 

 

مواد متعلقة

وزير فلسطيني: وقف التمويل عن “الأونروا” كان قرارا سياسيا ومعد له مسبقا

خبير اقتصادي يكشف دلالات رفع الحكومة الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغير

نقيب الفلاحين: سعر الأسمدة بالجمعيات يزيد عن السوق الحر بـ8 آلاف جنيه

الصناعات المعدنية: الأسعار الحالية خسرت مصانع الحديد 500 جنيه للطن

شبعة المستوردين: تدبير الدولار من السوق الموازي سبب انفلات الأسعار

أسامة كمال: مصر كانت ومازالت هي الداعم الأكبر لقضية فلسطين

دبلوماسي سابق: العدل الدولية قد تستغرق سنوات لإصدار حكمها بـ"الإبادة الجماعية بغزة"

نصف مليون زائر لمعرض الكتاب حتى الآن (فيديو)
الجريدة الورقية