متحدث الوزراء: الحكومة تأمل بإعلان أخبار سارة وإيجابية عن مشاورات النقد الدولي

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن المشاورات التي تجريها مصر مع صندوق النقد الدولي خلال الفترة الحالية من أجل القرض، مشددًا على أن هذه المشاورات مازالت جارية على جدول زمني جديد يتم بمقتضاه متابعة تنفيذ برنامج مع صندوق النقد الدولي.

وشدد متحدث الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، على أن الحكومة تأمل أن يتم إعلان أخبار سارة وإيجابية في هذا الصدد.

وكان قد كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، حقيقة الأحاديث التي تتردد عن قرب تخفيض جديد في سعر الجنيه أمام الدولار، مشددًا على أن ما يتم تداوله بشأن تخفيض للجنيه أمام الدولار بالتزامن مع زيارة وفد صندوق النقد الدولي لمصر حاليا مجرد تكهنات.

وأضاف الحمصاني، مساء السبت، أنه سيتم إعلان الموقف النهائي بمجرد انتهاء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، مؤكدًا أن هناك الكثير من التهكنات التي تثار لكنها لا تعكس بالضرورة الموقف النهائي للمفاوضات.

وشدد على أنه سيتم إعلان النتائج فور انتهاء المفاوضات مع الصندوق، ورد على سؤال بشأن "إذا كانت المفاوضات قد قاربت على الانتهاء أو لا"، مؤكدًا أنه ولابد من عدم استباق الأحداث، معبرًا عن أمله في انتهاء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي في الفترة المقبلة.

