نشرة التوك شو.. خالد سليم يحلق شعره على الهواء وتفاصيل مشروع القرن

تحرص “بوابة الوفد الإلكترونية” على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.

حلق الفنان خالد سليم شعره على الهواء، للتضامن مع والدته، التي أصيبت بسرطان الثدي، خلال الفترة الماضية، ثم دخل في نوبة بكاء حزنًا عليها.

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خالد سليم يفاجئ جمهوره بحلاقة شعره على الهواء لهذا السبب

انتقد الدكتور حماد عبدالله، عميد كلية الفنون التطبيقية الأسبق، اعتماد المواطن على الدولة، مؤكدًا أنه أمر في منتهى الخطورة، ووصل لمرحلة أن "الدولة بالنسبة للمواطن بابا وماما وكل حاجة".

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حماد عبدالله: المواطن يعتمد على الدولة كأنها بابا وماما وهذا دمر التعليم

منظومة توزيع الأسمدة الزراعية في مصر، تعاني العديد من المشكلات، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها في السوق الحرة، وهناك عدد من الشكاوى من المزارعين من صعوبة الحصول عليها.

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نقيب الفلاحين: سعر الأسمدة بالجمعيات يزيد على السوق الحر بـ8 آلاف جنيه

شهدت أسعار الحديد في الأسواق المحلية والمصانع المصرية استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات، اليوم السبت 27 يناير، ليتراوح متوسط سعر طن الحديد ما بين 43000 و40200 جنيه للطن، وهذه الأسعار استرشادية تخضع للزيادة والنقصان.

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الصناعات المعدنية: الأسعار الحالية خسرت مصانع الحديد 500 جنيه للطن

كشف الدكتور جمال شعبان، أخصائي القلب والأوعية الدموية، عن نصائح مهمة إلى مرضى القلب، قبل مواجهة المنتخب الوطني أمام الكونغو الديمقراطية بأمم أفريقيا.

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نصيحة جمال شعبان لمرضى القلب قبل مواجهة مصر والكونغو بأمم أفريقيا (فيديو)

علق متي بشاي، رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، على الارتفاع الجنوني في الأسعار خلال الفترة الأخيرة، مشددًا على أن الانفلات في الأسعار يتم من خلال السيطرة والتخلص من السوق الموازية، مشددًا على أنه لابد من إحكام السيطرة على هذا الجانب.

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شبعة المستوردين: تدبير الدولار من السوق الموازية سبب انفلات الأسعار

رد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على منتقدي نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، بسبب سفره إلى ليفربول لتلقي العلاج.

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وزير الرياضة يرد على منتقدي محمد صلاح بعد ترك المنتخب للعلاج (فيديو)

هنأ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الشعب على تتويج المنتخب الوطني لكرة اليد ببطولة الأمم الأفريقية، موجهًا الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه الدائم.

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وزير الرياضة بعد التتويج بكأس أفريقيا لكرة اليد: هدفنا ميدالية أولمبية (فيديو)

أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، أنه لا يوجد أي شخص يعلم إلى أين يذهب المعدن الأصفر، بعد الارتفاعات الكبيرة التي شهدها خلال الأيام الماضية.

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كشف الدكتور أشرف العكة، الباحث السياسي، عن تحضير عريضة من أجل نشرها في أمريكا تضم قادة عسكريين وسياسيين وقادة الموساد السابق، والاستخبارات والشاباك، وفنانين، ومن حصل على جوائز نوبل للسلام.

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باحث سياسى: عريضة أمريكية للتخلص من نتنياهو (فيديو)

رفض الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، انتقادات عمليات ترميم قصر البارون، مؤكدًا أن الترميم جاء على أعلى مستوى.

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وزيري يكشف تفاصيل مشروع القرن بالأهرامات

أكد شيف زوليفوليل، حفيد نيلسون مانديلا، أن القضية الفلسطينية لن تتوقف عند محكمة العدل الدولية.

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حفيد نيلسون مانديلا: القضية الفلسطينية لن تتوقف عند محكمة العدل الدولية

أكد الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، أن إسرائيل تستهدف الأونروا منذ سنوات طويلة ضمن رغبتها لتصفية قضية اللاجئين.

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الرئاسة الفلسطينية: إسرائيل تستهدف الأونروا منذ سنوات طويلة

علق المستشار طه الخطيب، المحلل السياسي الفلسطيني، على قرارات محكمة العدل الدولية بشأن غزة والحكم بشأن الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد المدنيين الفلسطنييين في قطاع غزة.

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محلل فلسطيني: بقرار العدل الدولية للمرة لأولى منذ 48 نصل لمحطة دولية

تحدث كريم صبري، مراسل قناة "إكسترا نيوز"، عن الإقبال على معرض القاهرة الدولي للكتاب، مشددًا على أن هذه الدورة تشهد إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، موضحًا أنه حتى الآن سجل وفقًا لوزارة الثقافة أكثر من نصف مليون زائر حتى اليوم الثالث.

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نصف مليون زائر لمعرض الكتاب حتى الآن (فيديو)