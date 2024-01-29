شعبة الدواجن تصدم المواطنين: وصول سعر الكيلو إلى 100 جنيه وراد (فيديو)

قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية، إن ارتفاع أسعار الدواجن بهذا الشكل غير مسبوق، وغير منطقي.

زيادة أسعار الأعلاف والأمصال وراء ارتفاع أسعار الدواجن

وأضاف رئيس شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور ببرنامج "مصر جديدة" على فضائية etc، مساء اليوم، أن زيادة أسعار الأعلاف والأمصال وراء ارتفاع أسعار الدواجن بهذا الشكل.

وتابع: "السوق حاليًا يشهد حالة عدم استقرار، احتمالية تجاوز سعر كيلو الفراخ البيضاء حاجر الـ١٠٠ جنيه قائمة طالما أنه لم يحدث أي تدخل من جانب الحكومة للسيطرة على السوق.

شهدت أسواق ومحلات بيع الدواجن واللحوم بمحافظة الفيوم ، إرتفاعا بأسعار اللحوم والدواجن البيضاء والتى يزداد عليها الطلب عليها للاستهلاك المنزلي.

وتراوح سعر كيلو اللحوم الحمراء بين 320 إلى 340 جنيها بينما بلغ سعر الكيلو من الماعز 350 جنيها، مع عدم إلتزام الجزارين والتجار بأسعار موحدة.

وفي أسواق الطيور تم بيع الكيلو من الدواجن البيضاء بمبلغ 81 جنيها في محلات بيع الدواجن للمستهلك، وذلك بفرق 8 جنيهات عن الأسعار داخل المزرعة بينما وصل سعر الدواجن الامهات إلى 74 جنيه والساسو 95 جنيه، والدواجن البلدي الفيومي تم بيعها بمبلغ 115 جنيها.

إرتفاع أسعار الطيور وكيلو البانيه ب 165 جنيها في الفيوم

وبلغ سعر كيلو الرومي 120 جنيها وكيلو البط البلدي بمبلغ 115 جنيها والبط المولار بمبلغ 95 جنيها والبط البيور 90 جنيه، وكيلو البط الفرنساوي ب90 جنيها ووصل سعر البانيه الى 165 جنيه، بالإضافة إلى بيع صدور بالعظم بمبلغ 100 جنيها وبدون العظم بمبلغ 105 جنيها وأوراك بالعظم بمبلغ 85 جنيها، وبلغ سعر الكبد والقوانص 90 جنيها والهياكل 40 جنيها والأجنحة 55 جنيها، وكيلو الكبده الصافي 115 جنيها، وكيلو الأرانب البلدي ب110 جنيها، بينما سجل سعر البيض 130 جنيها للكرتونة.

وأفاد بعض تجار الدواجن البيضاء أن نقص الأعلاف خلال الفترة الماضية تسبب في زيادة الطلب عن المعروض، وهو ما أدى إلى إرتفاع الأسعار خلال هذه الفترة، ومع تراجع أسعار الأعلاف بدأ تراجع أسعار الدواجن تلقائيا، بالإضافة إلى تحكم العرض والطلب في الأسعار بسبب مدة دورة تربية الدواجن التى لا تتخطى أربعين يوما، ويكون التجار مضطرين للبيع مما يتسبب في زيادة المعروض، ومن ثم انخفاض الأسعار.

وتواصل الحملات الرقابية بمديرية التموين وبالتعاون مع الاجهزة التنفيذية تكثيف الحملات على الأسواق ومتابعة التجار لضبط الأسعار والتأكد من ذبح اللحوم المعروضة بالمجازر الحكومية، وتوافر كافة أنواع اللحوم والدواجن المجمدة، بالإضافة إلى تنفيذ حملات تموينية للتفتيش على الجزارين ومحلات بيع الطيور الحية.

وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أن المديرية تعمل على توفير كافة السلع الضرورية، وإتاحتها أمام المواطنين بأسعار مخفضة، مؤكداً أن الإدارات التموينية بالمراكز تعمل بكامل قوتها لتكثيف الحملات التموينية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالوحدات المحلية بالمدن والمراكز والأحياء، لإحكام الرقابة على الأسواق ومواجهة غلاء الأسعار والتأكد من صلاحية اللحوم والدواجن المعروضة.