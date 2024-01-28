الإثنين 29 يناير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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الحكومة: ضبط أسعار السلع بالأسوق أولوية لنا (فيديو)

المستشار محمد الحمصاني
المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن جهاز حماية المستهلك دوره مهم جدا للرقابة على أسعار السلع في الأسواق".

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مدبولي يؤكد أهمية جهاز حماية المستهلك في ضبط أسعار السلع

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محافظ كفر الشيخ يتابع تطبيق مبادرة رئيس الوزراء بتخفيض أسعار السلع الأساسية

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء،  خلال مداخلة مع برنامج "آخر النهار"، على قناة "النهار"، ضبط أسعار السلع في الأسواق يعد أولوية قصوى لدى الحكومة خلال الفترة المقبلة.

جهاز حماية المستهلك سيعمل على إنشاء فروع في كل المحافظات 

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء: "جهاز حماية المستهلك سيعمل على إنشاء فروع في كل المحافظات للرقابة على الأسعار"، مؤكدا: "نعمل على تنفيذ آلية جديدة لضبط أسعار السلع في الأسواق".

وعلق متى بشاي، رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، على الارتفاع الجنوني في الأسعار خلال الفترة الأخيرة، مشددًا على أن الانفلات في الأسعار يتم من خلال السيطرة والتخلص من السوق الموازي، مشددًا على أنه ولا بد من إحكام السيطرة على هذا الجانب.

الارتفاع الجنوني في الأسعار

وشدد  "بشاي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، على أنه السوق الموازي في تدبير العملة الصعبة أحد الأسباب في ارتفاع الأسعار، معقبًا: “طالما هناك سوق موازي في تدبير العملة الصعبة سيكون هناك ارتفاع في الأسعار”.

وأوضح أنه على الحكومة مكاشفة المواطنين والمستوردين برؤيتها لأزمة سعر الصرف، منوهًا بأن المستوردين تحت رحمة السوق الموازي في تدبير العملة الصعبة وهو سبب ارتفاع الأسعار الجنوني خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أنه يجب خلق آلية تواصل بين الحكومة والبنك المركزي.

وأضاف أنه يجب ترسيخ المكاشفة من قبل الحكومة مع المستوردين والمصنعين، موضحًا أن المستوردين مع الدولة ولكن لا بد أن يكون هناك مكاشفة ولا بد من إشراك المستورد في وضع حل أزمة سعر الصرف.

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