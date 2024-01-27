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الأحد 28 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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وزير الرياضة بعد التتويج بكأس إفريقيا لكرة اليد: هدفنا ميدالية أولمبية (فيديو)

منتخب كرة اليد
منتخب كرة اليد

هنأ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الشعب على تتويج المنتخب الوطني لكرة اليد ببطولة الأمم الإفريقية، موجهًا الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه الدائم.

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شاهد..مراسم تتويج منتخب مصر بكأس أفريقيا لليد

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منتخب مصر يسيطر على التشكيل المثالي في بطولة أفريقيا لليد

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "في المساء مع قصواء" الذي يعرض على قناة "سي بي سي"، اليوم السبت، أن الرياضة المصرية تسير في الطريق الصحيح، وهناك مساع للفوز بأكبر عدد في التاريخ للميداليات المصرية بأولمبياد باريس المقبلة.

وذكر أن منتخب اليد يمتلك لاعبين رجال والجميع يثق في قدراتهم على حصد ميدالية أولمبية خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن مصر قدمت ملحمة بكأس الأمم الإفريقية لكرة اليد، والدولة تدعم بقوة أبنائها بقوة في مختلف المجالات.

تتويج المنتخب بكأس إفريقيا لكرة اليد

توج منتخب مصر لليد كأس أمم أفريقيا بعد انتصاره على الجزائر 29-21 في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت في الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي في نهائي البطولة الأفريقية.

وصعد منتخب مصر بشكل مباشر إلى نهائيات أولمبياد باريس 2024، فيما ينافس الوصيف على بطاقة الملحق العالمي.

وحصد منتخب مصر بطولة أفريقيا للمرة التاسعة، فيما كانت الجزائر حصدت اللقب سبع مرات.

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